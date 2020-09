ASKÖ Dionysen/Traun dominiert Westbahn Linz [Video]

Details Sonntag, 06. September 2020 14:15

Der Start ins neue Spieljahr ging für den ESV Westbahn Linz mit dem 0:5 gegen die ASKÖ Dionysen/Traun vollends daneben: Aus den ersten vier Begegnungen holte Westbahn Linz nicht einen Zähler.

In der zwölften Minute traf Dionysen/Traun zum ersten Mal ins Schwarze, als Torschütze ließ sich Raul Scarlat nach einem strammen Schuss im Strafraum feiern. Nur eine Minute später bekamen die Heimischen einen Elfmeter zugesprochen, welchen Gästekeeper Julian Grabner zu parieren wusste. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Tobias Donner mit einem schönen Lupfer das 2:0 nach (41.). Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Aydin Sarcevic mit dem 3:0 für die ASKÖ Dionysen/Traun zur Stelle (45.). Der dominante Vortrag des Gasts im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Westbahn kommt auch im zweiten Durchgang nicht in die Gänge

Mit dem 4:0 von Senad Begic, nach einem Abstauber, für Dionysen/Traun war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Dionysen/Traun baute den Vorsprung in der 73. Minute durch den zweiten Treffer von Scarlat aber weiter aus - ein wirklich sehenswerter Distanzschuss. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr die ASKÖ Dionysen/Traun einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Tor Dionysen/Traun 52

Westbahn ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. 0:25 – das Torverhältnis der Gastgeber spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Für Dionysen/Traun steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

1. Klasse Mitte: ESV Westbahn Linz – ASKÖ Dionysen/Traun, 0:5 (0:3)

12 0:1 Raul Andrei Scarlat

41 0:2 Tobias Donner

45 0:3 Aydin Sarcevic

52 0:4 Senad Begic

73 0:5 Raul Andrei Scarlat

