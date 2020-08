Eferding/Fraham siegt zweistellig gegen Westbahn Linz

Details Sonntag, 30. August 2020 00:10

Eine zweistellige Niederlage musste der Gast gegen die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham verkraften. Am Ende verlor der ESV Westbahn Linz mit 0:10. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Eferding/Fraham wusste zu überraschen.

Nach gut zehn Minuten nahmen die Heimischen Fahrt auf und überrollten den Kontrahenten. Attila Gyurcsik brachte das Heimteam in der zwölften Spielminute in Führung. Richard Klinger sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 4:0 und mächtig Freude bei den mitgereisten Fans (18./27./30.). Der tonangebende Stil der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Eferding/Fraham baute die Führung aus, indem Klinger zwei Treffer nachlegte (49./64.). Damit stand Klinger bei unglaublichen fünf Toren in einer Partie. Dass es ein ungleiches Duell war, demonstrierten Stefan Kriegner (78.) und Reza Yaqubi (80.), die weitere Treffer für Ef./Fraham folgen ließen. Klinger hatte mit fünf Toren scheinbar noch nicht genug und legte prompt sein sechtes nach. Kriegner besorgte in der Schlussphase schließlich den zehnten Treffer für die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham (83.). In der 87. Minute sah Marsel Piric auch noch die Ampelkarte und musste das Feld vorzeitig verlassen. Am Ende ließ Eferding/Fraham kein gutes Haar an Westbahn Linz und gewann außerordentlich hoch.

Nach zwei verpatzten Runden ließ der ASKÖ Eferding/Fraham den ganzen Frust in dieser Partie raus und markierte damit den ersten Dreier der Saison.

Westbahn bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Einen richter Fehlstart - drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham – ESV Westbahn Linz, 10:0 (4:0)

12 1:0 Attila Gyurcsik

18 2:0 Richard Klinger

27 3:0 Richard Klinger

30 4:0 Richard Klinger

49 5:0 Richard Klinger

64 6:0 Richard Klinger

78 7:0 Stefan Kriegner

80 8:0 Reza Yaqubi

82 9:0 Richard Klinger

83 10:0 Stefan Kriegner

