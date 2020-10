Dionysen/Traun setzt sich gegen Pichling durch

Details Sonntag, 11. Oktober 2020 15:55

Gegen Dionysen/Traun holte sich Pichling eine 1:3-Schlappe ab. Auf dem Papier wurde ein sehr ausgeglichenes Spiel erwartet. In Hälfte eins spiegelte sich das im Ergebnis wider, nach 90 Minuten hatten die Hausherren aber die Nase vorne.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Die Heimischen erwischten sogleich einen guten Start in die Partie: Dionysen/Traun ging durch Matthias Niedermair in der elften Minute in Führung. Wer glaubte, die Union Pichling sei geschockt, irrte. Ivan Zdravac machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (17.). Danach konnten die Defensiven beider Mannschaften weitere Gegentreffer verhindern. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Dionysen einen Schritt weiter

Wieder dauerte es nicht lange, bis die Heimischen den ersten Treffer machten. Tobias Donner war in Minute 51 zur Stelle und stellte den alten Vorsprung seiner Mannschaft wieder her. Die Antwort von Pichling blieb in Hälfte zwei aber aus. Die knappe Führung der ASKÖ blieb bis kurz vor Ende beständig, bis Donner mit seinem zweiten Treffer den Deckel drauf machte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Dionysen/Traun die Union Pichling 3:1.

Die ASKÖ Dionysen/Traun kann sich mit dem Sieg nun ein wenig von Pichling absetzen und findet sich auf Platz neun wieder.

Die Union Pichling steht weiterhin am Relegationsplatz und hat mittlerweile nur mehr drei Punkte Vorsprung auf Haid und damit den direkten Abstiegsplatz. In der nächsten Woche wird es für die Union nicht leichter werden, erwartet man Tabellenführer Hörsching auf der eigenen Anlage.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Dionysen/Traun – DSG Union Pichling, 3:1 (1:1)

11 Matthias Niedermair 1:0

17 Ivan Zdravac 1:1

51 Tobias Donner 2:1

94 Tobias Donner 3:1