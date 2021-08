Kurioses "Kartenspiel" - Zwei Mal Rot und zwei Mal Gelb-Rot bei Doppl-Hart gegen Haid

Details Montag, 23. August 2021 13:24

In der Spielbegegnung ASKÖ Doppl-Hart 74 gegen die DSG Union Haid trennten sich beide Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. 180 Zuseher auf dem Sportplatz ASKÖ Doppl-Hart verfolgten ein torarmes, aber kartenreiches Spiel: zwei Mal Rot und zwei Mal Gelb-Rot.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Berkay Pala sein Team DSG Union Haid in der 28. Minute mit seinem Führungstreffer. In der 34. Spielminute kassierte Savo Jovanovic von der DSG Union Haid eine Gelb-Rote Karte wegen Foulspiels von Schiedsrichter Edin Kustura. Zur Pause hatte Haid eine hauchdünne 1:0-Führung inne.



"Haben guten Fußball gespielt"



Nach Wiederanpfiff für die zweite Spielhälfte sah Andreas Zürnsack von ASKÖ Doppl-Hart 74 die Gelb-Rote Karte aufgrund einer Unsportlichkeit. Milos Jotanovic ließ sich in der 68. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die ASKÖ Doppl-Hart 74, ein wichtiger Treffer für sein Team. Letzten Endes wurde in der Begegnung des Heimteams mit der DSG Union Haid kein Sieger gefunden. Nach dem Spiel sprach ASKÖ Dopp-Hart 74-Trainer Alexander Steinkellner von "gutem Fußball" seiner Mannschaft, welche seiner Meinung nach "klar überlegen" war.



Die Schlussphase hatte es allerdings noch in sich, Referee Kustura musste noch zwei Mal nach dem roten Karton in seiner Hosentasche greifen: In der 83. Minute sah Goalgetter Pala für ein Foul und in der 93. Minute Adam Szucsik für eine Tätlichkeit je die Rote Karte. Ausgesprochenes Sonderlob dafür bekam Schiedsrichter Kustura von ASKÖ Doppl-Hart 74-Trainer Steinkellner: "Der beste Schiedsrichter seit Langem im Unterhaus. Beide Rote Karten waren meiner Meinung nach gerechtfertigt, er hat damit nicht über die Strenge geschlagen." Als einzigen Kritikpunkt sah Steinkellner nur die oft zu großzügig verteilten Gelben Karten für Kritik am Schiedsrichter in dieser Spielklasse.



"Katastrophale Chancenauswertung"



Mit seinem Team ging ASKÖ Doppl-Hart 74-Trainer Steinkellner allerdings durchaus hart ins Gericht: "Wir haben heute zwei Punkte verloren und unsere Chancenauswertung war katastrophal. Haid hat sich stark verbessert, aber wir vergaben unsere Chancen heute kriminell, so hart muss man das sagen." Mit dem Saisonstart und dem aktuellen Trend zeigte er sich jedoch insgesamt "zufrieden" und meinte darüber hinaus: "Wir bringen unsere Ideen auf das Spielfeld!"



Ligaportal.at versuchte im Sinne einer neutralen Spielberichterstattung ebenfalls den Trainer von der DSG Union Haid, Okan Kücükkaya, telefonisch zu erreichen, eine erfolgreiche Kontaktaufnahme blieb aber bis jetzt erfolglos.





Die ASKÖ Doppl-Hart 74 erreichte in der abgelaufenen Saison mit 17 Punkten den siebten Tabellenrang. Mit vier Punkten auf der Habenseite steht Doppl-Hart derzeit auf dem fünften Rang.

Die DSG Union Haid liegt mit zwei Punkten aus zwei Spielen auf Platz acht.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Doppl-Hart 74 – DSG Union Haid, 1:1 (0:1)

28 Berkay Pala 0:1

68 Milos Jotanovic 1:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!