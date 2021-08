Souveräner Erfolg bei Puchenau - Eferding mit 3:0-Auswärtssieg

Details Sonntag, 22. August 2021 18:35

Die Union Puchenau hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten zwei Spielen ging das Heimteam kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 0:3 gegen den UFC Eferding vor 125 Zusehern auf dem Sportplatz Union Puchenau. Marko Kolakovic traf dabei doppelt.

UFC Eferding erwischte einen Blitzstart in das Spiel gegen Union Puchenau: Marko Kolakovic traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. In der 22. Minute gab es eine aufgrund der heißen Temperaturen notwendige Trinkpause. Nach der Trinkpause folgte ein Weitschuss des Gästeteams aus Eferding, doch Puchenau-Goalie Alexander Wallas konnte den Ball halten. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Tabellenführer einen knappen Vorsprung herausgespielt.



Kolakovic mit Tor Nummer zwei



Nach der Halbzeitpause war Adem Hasanbegovic zur Stelle und markierte das 2:0 des Gasts aus Eferding (68.). Mit dem 3:0 sicherte Kolakovic dem UFC Eferding nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). In der 77. Spielminute hielt Puchenau-Schlussmann Wallas einen Foulelfmeter und verhinderte somit ein weiteres Gegentor. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Fethi Togar siegte Eferding gegen Puchenau souverän mit 3:0.

Bei der Union Puchenau stehen in dieser Saison höhere Ziele auf der Agenda, nachdem man in der abgelaufenen Spielzeit einen Platz hinter den Aufstiegsrängen landete. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht Puchenau derzeit auf dem achten Rang.

In der letzten Abschlusstabelle landete der UFC Eferding mit 16 Punkten auf dem achten Platz, aktuell führt Eferding die Tabelle nach zwei Siegen an.

1. Klasse Mitte: Union Puchenau – UFC Eferding, 0:3 (0:1)

6 Marko Kolakovic 0:1

68 Adem Hasanbegovic 0:2

73 Marko Kolakovic 0:3

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!