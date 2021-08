Turbulentes Torfestival mit Schlusskrimi - Eferding verliert 4:5 gegen Pichling

Details Sonntag, 29. August 2021 12:58

Hollywoodreifes Spiel: Der UFC Eferding hatte am Freitag gegen die DSG Union Pichling mit 4:5 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. 150 Zuseher durften eine an Spannung nicht zu überbietende Partie in der Maier & Stelzer-Arena Eferding verfolgen. Bis zur letzten Minute war nicht klar, wer dieses Spiel gewinnen würde.

Die Union Pichling erwischte gegen UFC Eferding einen Blitzstart in das Spiel. Julian Henebichler traf kurz nach Spielanpfiff in der zweiten Minute zur frühen Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Moritz Moser (10.). In der 28. Minute legte Josip Katusic zum 3:0 zugunsten von Pichling nach. Fast sah es nach einer monotonen Partie aus, doch die 150 Zuseher wurden im Laufe des Spiels eines Besseren belehrt. Ehe Schiedsrichter Mario Staudinger die Akteure zur Pause bat, erzielte Silvio Hemmelmayr per Elfmeter aufseiten von Eferding das 1:3 (41.). Und kurz bevor es in die Umkleidekabinen ging, schoss Marko Kolakovic noch den Anschlusstreffer zum 2:3 aus der Sicht von UFC Eferding (46.).



Tor, Tor, Tor



Bis zur 73. Spielminute mussten sich die Zuseher für den nächsten Treffer zum 3:3-Stand in Geduld üben: Dominic Hanisch traf zum wichtigen Ausgleich. Die Schlussphase ab der 80. Minute dieser Spielbegegnung konnte dann einiges bieten, es folgte Tor auf Tor: In Minute 86 brachte Arbenit Thaqi die 4:3-Führung für UFC Eferding, doch dieses Spiel war noch lange nicht am Ende. Für den Spitzenreiter nahm das Match in der Schlussphase eine bittere Wende: Katusic und Henebichler drehten den Spielstand (89./93.) jeweils mit ihrem zweiten Tor und sicherten der DSG Union Pichling einen Last-Minute-Sieg. In der 95. Minute knapp vor dem Abpfiff sah Michael Etschmaier von Pichling noch die Gelb/Rote Karte für eine Unsportlichkeit. Am Ende verbuchte Pichling gegen Eferding in einem berauschenden Spiel die maximale Punkteausbeute.





Beim UFC Eferding präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (10). Aktueller Tabellenstand von Eferding: Platz drei mit sechs Punkten.

Die DSG Union Pichling befindet sich punktegleich auf Rang zwei mit einem Torverhältnis von 9:8.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

1. Klasse Mitte: UFC Eferding – DSG Union Pichling, 4:5 (2:3)

2 Julian Henebichler 0:1

10 Moritz Moser 0:2

28 Josip Katusic 0:3

41 Silvio Hemmelmayr 1:3

46 Marko Kolakovic 2:3

73 Dominic Hanisch 3:3

86 Arbenit Thaqi 4:3

89 Josip Katusic 4:4

93 Julian Henebichler 4:5

