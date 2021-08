Lang trifft in beide Tore - Doppl-Hart mit 7:2-Kantersieg gegen Neue Heimat Linz

Details Montag, 30. August 2021 20:03

Freude und Ärger sind oft verwandt: Beim Match ASKÖ Doppl-Hart 74 gegen ASKÖ Neue Heimat Linz trifft Christoph Lang sowohl in das Tor des Spielgegners als auch in das eigene. Aber bei einem 7:2-Torfestival ist dieser Ärger aufseiten von Doppl-Hart sicher leicht zu verschmerzen. 200 Zuseher waren auf dem Sportplatz in Doppl-Hart dabei.

Es sollten an diesem Tag einige Tore fallen und los ging es damit in Spielminute sieben: Die ASKÖ Doppl-Hart 74 ging durch Manuel Aistleitner in der siebten Minute in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (22./24.) zum 3:0 schockte Alexander Sixl die ASKÖ Neue Heimat Linz. Kurz vor der Pause traf Anes Samardzic für die Gäste (41.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Christoph Lang einen weiteren Treffer für Doppl-Hart. Der Tabellenprimus hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen 4:1-Vorsprung. Nun ging es für beide Teams in die Kabinen.



Weitere (Eigen-)Tore folgten



Aistleitner von ASKÖ Doppl-Hart 74 schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 5:1 für die Heimmannschaft in die Höhe, es war bereits sein zweiter Treffer in dieser Partie. In der 70. Minute lenkte Lang den Ball zugunsten von Neue Heimat in das eigene Netz. Auch das nächste Tor zum zwischenzeitlichen 6:2 war ein Eigentor und zwar von Emin Agovic (84.). Wenig später markierte Gerald Hintringer mit seinem Tor den Endstand von 7:2 für sein Team ASKÖ Doppl-Hart 74. Der Unparteiische Thomas Pusch pfiff schließlich das Spiel ab, in welchem die ASKÖ Doppl-Hart 74 bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.





Die errungenen drei Zähler gingen für Doppl-Hart einher mit der Übernahme von Tabellenplatz zwei, mit sieben Punkten und einem 11:4-Torverhältnis.

Die Abwehrprobleme der ASKÖ Neue Heimat Linz bleiben akut, sodass man weiter auf dem letzten Platz rangiert. Drei Spiele und noch kein Sieg: Neue Heimat Linz wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Doppl-Hart 74 – ASKÖ Neue Heimat Linz, 7:2 (4:1)

7 Manuel Aistleitner 1:0

22 Alexander Sixl 2:0

24 Alexander Sixl 3:0

41 Anes Samardzic 3:1

45 Christoph Lang 4:1

60 Manuel Aistleitner 5:1

70 Eigentor durch Christoph Lang 5:2

84 Eigentor durch Emin Agovic 6:2

90 Gerald Hintringer 7:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!