Zwei Mal Elfmeter, ein Mal Freistoß - Steyregg und Blaue Elf Linz trennen sich 2:2

Das Spiel zwischen dem Sportverein Steyregg und der ASKÖ Blaue Elf Linz endete 2:2. 200 Zuseher in der Sportanlage Steyregg konnten unter anderem zwei Tore von Furkan Yigit verfolgen.

In den ersten zehn Minuten ließ sich als Zuschauer feststellen, dass es sich hierbei um eine durchaus intensive und flüssige Partie handelt. Zu Torchancen gelangte in der Anfangsphase aber kein Team von beiden. Für das 1:0 des SV Steyregg zeichnete Furkan Yigit per Foulelfmeter verantwortlich (23.). Die Blaue Elf Linz hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Micha Tindl den Ausgleich (29.), welchen er per Freistoß traf. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Yigit seine Chance und schoss das 2:1 (44.) für Steyregg. Die Gastgeber nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.



Zweiter Elfmeter



Dominik Neuhold witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für die ASKÖ Blaue Elf Linz ein (76.), auch dieses Tor wurde per Strafstoß erzielt. Letztlich trennten sich der Sportverein Steyregg und die ASKÖ Blaue Elf Linz remis.





Der einzelne Zähler beförderte den SV Steyregg in der Tabelle auf Platz zehn. Drei Spiele und noch kein Sieg: Steyregg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Die Blaue Elf Linz belegt mit fünf Punkten den fünften Tabellenplatz.

1. Klasse Mitte: Sportverein Steyregg – ASKÖ Blaue Elf Linz, 2:2 (2:1)

23 Furkan Yigit 1:0

29 Micha Tindl 1:1

44 Furkan Yigit 2:1

76 Dominik Neuhold 2:2

