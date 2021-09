Hutter ist in der Nachspielzeit zur Stelle - Rettet Punkt für Blaue Elf Linz gegen Pucking

Details Sonntag, 12. September 2021 21:00

Das Spiel zwischen der Union Raiba Pucking und der Blaue Elf Linz in der 1. Klasse Mitte endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. 100 Zuseher waren im Seestadion Pucking vor Ort.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Stefan Spielbichler in der 42. Spielminute mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Blaue Elf Linz. Kurz vor der Pause gab es für die Linzer Gäste noch eine Torchance, welche allerdings nicht erfolgreich verwertet werden konnte. Zur Pause war die Union Pucking im Fahrwasser und verbuchte also eine knappe Führung.



Rettung zum Schluss



David Hutter machte dem Gastgeber kurz vor Ultimo noch einen Strich durch die Rechnung, als er den späten Ausgleich in der 93. Minute sicherstellte. Am Ende stand es zwischen Union Raiba Pucking und der ASKÖ Blaue Elf Linz pari.





Das Remis brachte die Union Raiba Pucking in der Tabelle voran. Die Union Pucking liegt nun auf Rang acht mit fünf Punkten

.

Die Blaue Elf Linz macht zu diesem frühen Saisonzeitpunkt Boden in der Tabelle gut und steht nun auf Rang sechs mit sechs Punkten.





Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein. Der letzte Dreier liegt für die BE Linz bereits drei Spiele zurück.

1. Klasse Mitte: Union Raiba Pucking – ASKÖ Blaue Elf Linz, 1:1 (1:0)

42 Stefan Spielbichler 1:0

93 David Christian Hutter 1:1

