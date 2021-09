1:1 zwischen Neue Heimat Linz und Puchenau

Details Montag, 13. September 2021 20:18

1:1 hieß es nach Spielende der Begegnung zwischen ASKÖ Neue Heimat Linz und Union Puchenau in der 1. Klasse Mitte. Vor 60 Zusehern auf dem ASKÖ-Sportplatz Neue Heimat wurden die Punkte brüderlich geteilt.

In der ersten Spielhälfte hatte vor allem der Gastgeber ASKÖ Neue Heimat Linz die besseren Chancen auf seiner Seite, jedoch konnte keine davon erfolgreich verwertet werden. So ging es schließlich torlos zur Halbzeitpause in die Kabinen.



Punkteteilung nach Trinkpause



Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stephen Nyamedor sein Team ASKÖ Neue Heimat Linz in der 49. Minute mit seinem Treffer zur 1:0-Führung. Für den späten Ausgleich war Jonas Straka verantwortlich, der in der 80. Minute für das 1:1 zur Stelle war. Auch die zweite Spielhälfte war durch einige Topchancen für das Heimteam charakterisiert. In der 76. Spielminute verordnete Schiedsrichter Celal Kalok eine notwendige Trinkpause. Spielerisch ereignete sich auf dem Platz allerdings nichts mehr. Schließlich gingen ASKÖ Neue Heimat Linz und Union Puchenau mit einer Punkteteilung auseinander.





Die ASKÖ Neue Heimat Linz muss sich vor allem um die eigene Abwehr bei einem 5:15-Torverhältnis kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 mit zwei Punkten reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Die Offensive der ASKÖ Neue Heimat Linz strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, die Linzer erzielten bis jetzt erst fünf Treffer. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Die ASKÖ Neue Heimat Linz wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.





Die Union Puchenau liegt im Klassement nun auf Rang elf. Einen Sieg, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto, Torverhältnis 9:12.

Die Puchenauer holten auswärts bisher nur zwei Zähler. Nur einmal ging Union Puchenau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Neue Heimat Linz – Union Puchenau, 1:1 (0:0)

49 Stephen Nyamedor 1:0

80 Jonas Straka 1:1

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!