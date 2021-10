Haid mit 2:1-Erfolg gegen Pucking

Details Samstag, 09. Oktober 2021 11:16

Vor 150 Zusehern auf dem Sportplatz Haid konnte DSG Union Haid am Freitag einen 2:1-Heimsieg gegen Union Raiba Pucking erzielen. Für die Hausherren waren es wichtige drei Punkte um in der Tabelle der 1. Klasse Mitte oben dran zu bleiben.

Am Freitagabend kam es in der neunten Runde der 1. Klasse Mitte zu der Begegnung zwischen DSG Union Haid und Union Raiba Pucking: Das erste Tor dieses Spiels ging unfreiwillig an die Hausherren: durch ein Eigentor nämlich in der 13. Minute von Patrick Miesenböck führte DSG Union Haid somit 1:0. Hassan Rauf beförderte nur sechs Minuten daraufhin das Leder zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (19.). Bei einem 2:0-Spielstand für DSG Union Haid pfiff Referee Kurt Habichler beide Teams zum Gang in die Kabinen nach Ende der ersten 45 Minuten.



Elfmeter verwertet



Kurz nach Wiederanpfiff nach der Halbzeitpause gelang Stefan Spielbichler durch einen erfolgreich verwerteten Elfmeter der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Gästesicht (48.). Die restliche Spielzeit war hauptsächlich von der Verteilung gelber Karten geprägt, spielerisch konnte aber keine der Mannschaften noch Wesentliches zu diesem Spiel beitragen, somit endete die Begegnung zwischen DSG Union Haid und Union Raiba Pucking 2:1.





Was bedeutet dieses Ergebnis für die aktuelle Tabellenlage der 1. Klasse Mitte?



DSG Union Haid liegt nach diesem 2:1-Erfolg nach wie vor auf dem vierten Platz und befindet sich dort mit einem 25:17-Torverhältnis und 16 Punkten. DIe derzeitige Bilanz nach neun Spielen lautet: vier Siege, vier Unentschieden und eine Niederlage.



Union Raiba Pucking liegt mit einem Spiel weniger nur einen Platz dahinter, auf dem fünften Rang, und steht dort im Moment mit einem 18:12-Torverhältnis und 12 Punkten. Die Bilanz lautet: drei Siege, drei Unentschieden und zwei Niederlagen.





Die DSG Union Haid tritt am kommenden Samstag bei der ASKÖ Dionysen/Traun an, die Union Raiba Pucking empfängt am selben Tag den UFC Eferding.

1. Klasse Mitte: DSG Union Haid – Union Raiba Pucking, 2:1 (2:0)

13 Eigentor durch Patrick Miesenboeck 1:0

19 Hassan Abdirahman Rauf 2:0

48 Stefan Spielbichler 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!