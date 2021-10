"Lasst mich durch, ich bin Arzt!" - Arzt mit Doppelpack bei 2:0 für Puchenau gegen Treffling

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:06

Vor 150 Zuschauern auf dem Puchenauer Sportplatz gelang Stefan Arzt beim 2:0-Heimerfolg von Union Puchenau gegen ASKÖ Treffling ein Doppelpack.

Der Unparteiische Gabriel Plustea setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Doch nach der Halbzeitpause kamen die Tore und zwar von einem Mann: Stefan Arzt brachte ASKÖ Treffling per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 60. und 85. Minute vollstreckte. Nach 90 Minuten stand Union Puchenau als Sieger da und behielt die drei Punkte nach einem 2:0-Sieg gegen ASKÖ Treffling verdient zu Hause.

Puchenauer klettern nach oben, Trefflinger bleiben Letzter

Das Heimteam liegt im Klassement nun auf Rang acht. Drei Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat die Union Puchenau derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Puchenau konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

33 Gegentreffer musste die ASKÖ Treffling im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich fünf Zählern aus elf Partien stehen die Gäste auf einem Abstiegsrelegationsrang, nämlich auf dem letzten Platz der 1. Klasse Mitte. Mit erst neun erzielten Toren hat ASKÖ Treffling im Angriff Nachholbedarf. Die ASKÖ Treffling musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da dieTrefflinger insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Vom Glück verfolgt war die ASKÖ Treffling in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Als Nächstes steht für Union Puchenau eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen den Sportverein Steyregg. ASKÖ Treffling tritt einen Tag später daheim gegen DSG Union Pichling an.

1. Klasse Mitte: Union Puchenau – ASKÖ Treffling, 2:0 (0:0)

60 Stefan Arzt 1:0

85 Stefan Arzt 2:0

