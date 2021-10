Nächster Erfolg für Pichling - 3:1-Heimsieg gegen Blaue Elf Linz

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 11:19

Durch ein 3:1 vor 130 Zuschauern im Horst Lauß-Stadion holte sich die Union Pichling in der Partie gegen Blaue Elf Linz drei Punkte und bleibt damit vorläufig auf dem vierten Tabellenplatz der 1. Klasse Mitte.

Ivan Zdravac stellte die Weichen für die DSG Union Pichling auf Sieg, als er in Minute 13 mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 50. Minute erhöhte Josip Katusic per erfolgreich verwerteten Elfmeter auf 2:0 für DSG Union Pichling. In der 83. Minute erzielte Nico Aichhorn das 1:2 für die ASKÖ Blaue Elf Linz. Ehe der Abpfiff durch Referee Sandor Horvath ertönte, war es Julian Henebichler, der das 3:1 aus Sicht der Pichlinger perfekt machte (88.). Letzten Endes ging die DSG Union Pichling im Duell mit ASKÖ Blaue Elf Linz als Sieger hervor.

Linzer rutschten in Tabelle ab

Nach dem klaren Erfolg über ASKÖ Blaue Elf Linz festigt DSG Union Pichling den vierten Tabellenplatz. Offensiv stechen die Pichlinger in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 26 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute die DSG Union Pichling die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die DSG Union Pichling sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist DSG Union Pichling so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt die ASKÖ Blaue Elf Linz den zehnten Platz in der Tabelle ein. Zwei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass die ASKÖ Blaue Elf Linz in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Samstag tritt die DSG Union Pichling bei der ASKÖ Treffling an, während ASKÖ Blaue Elf Linz einen Tag später die ASKÖ Dionysen/Traun empfängt.

1. Klasse Mitte: DSG Union Pichling – ASKÖ Blaue Elf Linz, 3:1 (1:0)

13 Ivan Zdravac 1:0

50 Josip Katusic 2:0

83 Nico Aichhorn 2:1

88 Julian Henebichler 3:1

