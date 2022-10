Wichtige Punkte! ASKÖ Leonding feiert dritten Heimsieg in Folge

Details Samstag, 15. Oktober 2022 10:19

Zum Auftakt der zehnten Runde der 1. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen der ASKÖ Leonding und der SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Neuntplatzierten und dem Tabellenzehnten trafen zwei Nachbarn aus der unteren Hälfte aufeinander, demnach ging es im Gaumbergstadion um wichtige Punkte. Nach anfänglichen Problemen ist der letztjährige Meister der 2. Klasse Mitte einen Stock höher inzwischen angekommen und aktuell gut unterwegs. In diesem wichtigen Match behielt die ASKÖ am Freitagabend mit 3:1 die Oberhand und schaffte mit dem dritten Heimsieg in Folge den Sprung in die Mitte der Tabelle. Die Kicker aus Niederneukirchen und St. Florian hingegen mussten den Platz zum bereits sechsten Mal als Verlierer verlassen und hängen weiterhin unten fest.

Leondinger Doppelschlag

Sechs Tage nach einer unglücklichen 3:4-Niederlage bei Blaue Elf Linz ging der Aufsteiger entschlossen ins Match und trat vor knapp 200 Besuchern von Beginn an dominant auf. Aus ihrer Überlegenheit schlugen die Mannen von Meister-Trainer Christian Lehner nach einer Viertelstunde Kapital, als Lukas Zupan sich auf der linken Seite durchsetzte und den Ball zur Mitte brachte, Michael Leitner fackelte nicht lange und stellte auf 1:0. Drei Minuten später leistete der 20-jährige Zupan auf der linken Seite abermals die Vorarbeit, wieder war es Kapitän Leitner, der die Kugel versenkte. Nach diesem Doppelschlag waren die Gäste nur kurz geschockt, fanden dann aber zusehends besser ins Spiel, kamen aber nur zur einen oder anderen Halbchance. In der besten Phase der Spielgemeinschaft schlugen die Leondinger eiskalt zu, als Alexander Brenner nach einem weiten Pass vor Gästegoalie Simon Otteneder an den Ball kam und das Leder zum 3:0-Pausenstand in die Maschen schob.

Für überlegene Gäste springt nur der Ehrentreffer heraus

Trotz des klaren Rückstandes kam die Gästeelf von Trainer Maximilian Reitbauer entschlossen aus der Kabine und durfte fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Leonfellner auf die Wende hoffen. Ermal Zenuni zog nach einem Gestochere ab und stellte per Lattenpendler auf 3:1. Danach waren die Gäste um den Anschlusstreffer bemüht undf erarbeiten sich ein klares Übergewicht ohne jedoch zwingend zu agieren. Ab und an war der ASKÖ in Halbzeit zwei eine gewisse Verunsicherung anzumerken, die Lehner-Elf agierte taktisch aber überaus geschickt und hätte den Sack endgültig zumachen können. Doch alleine vor dem SPG-Gehäuse verstolperte Leitner die beste Leondinger Konterchance. Der Aufsteiger brachte die klare Führung ohne Probleme ins Ziel und durfte sich über den dritten Heimsieg in Folge freuen.

Anton Reiter, Obmann ASKÖ Leonding:

"Es war ein ebenso verdienter wie wichtiger Sieg, vor allem in der ersten Halbzeit hat unsere Mannschaft eine bärenstarke Leistung abgeliefert. Nach dem Aufstieg haben wir am Beginn der Saison etwas unglücklich agiert, sind in der Liga inzwischen aber angekommen. Mit diesem Dreier konnten wir uns von der unteren Tabellenregion Luft verschaffen, sollten wir in den restlichen Hinrundenspielen noch einige Punkte einfahren, könnten wir ruhig überwintern".