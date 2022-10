Nach schwerer Verletzung: Spielabbruch in Eferding/Fraham!

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 10:21

Am elften Spieltag der 1. Klasse Mitte stand die Begegnung zwischen der ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham und der SPG Wilhering/Mühlbach auf dem Programm. Beide Mannschaften gingen unter verschieden Vorzeichen ins Match. Während die seit fünf Spielen sieglosen Hausherren zuletzt drei Niederlagen am Stück einstecken mussten, ging die Gästeelf von Trainer Alexander Oppolzer nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust in die Partie. Die formstarke Spielgemeinschaft ging mit 2:0 in Führung, die Frahamer machten den Rückstand aber wett. Als das Spiel auf Messers Schneide stand, kam es am Beginn der Schlussviertelstunde zu einem folgenschweren Zweikampf, bei dem ein Akteur der Gäste eine schwere Schienbeinverletzung erlitt. Nachdem die Rettung gerufen und der Notarzt verständigt wurde, brach Schiedsrichter Vorderwinkler das Spiel beim Stand von 2:2 ab.

Doppelschlag beschert Gästen komfortable Führung

Beide Teams mussten am Sportplatz Springwiese stark ersatzgeschwächt antreten. Nach wenigen Minuten hatte die Heimelf von Coach Gerald Dickinger-Neuwirth Pech, als der Ball an die Stange klatschte. In der Folge übernahmen die Gäste das Kommando und schlugen daraus Mitte der ersten Halbzeit Kapital. Zunächst krachte ein Schuss von Tunahan Furuncu an den Pfosten, beim Abpraller musste Aliriza Cetin den Ball nur noch über die Linie schieben. 120 Sekunden später schlug Lukas Atzelsberger einen feinen Lochpass und Patrick Leonhardsberger stellte mit einem Lupfer auf 0:2. Danach verlief das Spiel vor knapp 150 Besuchern ausgeglichen. Die Frahamer waren vor allem bei Standards gefährlich und kurz vor der Pause zurück im Spiel. Nach einem vermeintlichen Foul des eingewechselten Julian Zuser verwandelte Christopher Nnamdi den strittigen Elfmeter zum 1:2-Halbzeitstand.

Nach folgenschwerem Zweikampf bricht der Schiedsrichter das Spiel ab

Vier Minuten nach Wiederbeginn machte die Dickinger-Elf den Rückstand wett, als Richard Klinger einen Freistoß ausführte, der Ball abgelenkt wurde und im SPG-Gehäuse einschlug. Nach dem Ausgleich nahmen die Gäste das Heft wieder in die Hand und drängten auf die erneute Führung, hatten aber Pech, als Furuncu nur Aluminium traf. Da der Referee das Geschehen über weite Strecken nicht wirklich unter Kontrolle hatte, wurde das Spiel zusehends hitziger. Am Beginn der Schlussviertelstunde kam es dann zu einem unglücklichen Zweikampf. Der eingewechselte Zuser und ein Frahamer rutschten zum Ball und krachten zusammen. Der 19-jährige Wilheringer stand auf und wollte weitermachen, sah dann aber seine schwere Verletzung am Schienbein und brach zusammen. Der Notarzt behandelte die lange und tiefe, bis zum Knochen ragende Fleischwunde und stabilisierte den Jung-Kicker. Nachdem heiß diskutiert wurde und auch Fans am Platz waren, brach der Unparteiische das Spiel ab.

Gerald Plankenauer, Sektionsleiter SPG Wilhering/Mühlbach:

"Es war eigentlich ein normaler Zweikampf, die Spieler sind aber unglücklich zusammengerutscht. Julian hat dabei leider eine sehr tiefe und lange Fleischwunde am Schienbein erlitten. Auch wenn nichts gebrochen ist, war Julian geschockt und muss nun rund drei Wochen das Bein ruhigstellen. Wichtig ist, dass der Heilungsprozess ordnungsgemäß verläuft und Julian bald wieder fit ist. Ob das Spiel neu ausgetragen wird, liegt nicht in unserem Ermessen, wir könnten auch mit einer resultatsgemäßen Beglaubigung gut leben. Denn mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir überaus zufrieden. Trotz Langzeit-Ausfällen liefert die Mannschaft konstant starke Leistungen ab und ist auf einem guten Weg".