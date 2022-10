Befreiungsschlag! ASKÖ Dionysen/Traun feiert in Kellerderby 6:2-Kantersieg

Details Samstag, 08. Oktober 2022 11:55

Zum Auftakt des neunten Spieltages der 1. Klasse Mitte kam es zum Kräftemessen zwischen der Union Puchenau und der ASKÖ Dionysen/Traun. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Vorletzten trafen die beiden einzigen noch sieglosen Mannschaften der Liga aufeinander, demnach ging es am Freitagabend um "big points". Über den erhofften Befreiungsschlag durfte sich nur die Gästeelf von Neo-Trainer Friedrich Freigl, der vor wenigen Wochen Gabor Szabo abgelöst hatte, freuen. Sechs Tage nach einer Last-Minute-Heimpleite gegen Ottensheim ließen es die Dionysener im nächsten "Sechs-Punkte-"piel" ordentlich krachen, feierten einen 6:2-Kantersieg und fuhren in der aktuellen Spielzeit den ersten "Dreier" ein. Ganz anders die Situation in Puchenau. Das Schlusslicht stand auch nach dem neunten Match mit leeren Händen da und ziert mit einem noch jungfräulichen Punktekonto weiterhin das Ende der Tabelle.

0:4 - Messe ist schon zur Pause gelesen

Nach nur fünf Minuten durften sich die ASKÖ-Fans unter den rund 150 Besuchern über die Führung freuen, als Aydin Sarcevic einen Elfmeter verwandelte. Danach ging es munter hin und her, doch während die Feigl-Elf stets Torgefahr ausstrahlte, war der Tabellenletzte in der Offensive harmlos. In Minute 25 zog Hidir Eylaz aus rund 20 Metern ab und stellte mit einem trockenen Schuss auf 0:2. Keine zehn Minuten später stellten die Gäste die Weichen endgültig auf Sieg - dieses Mal durfte sich Dino Huremovic als Torschütze feiern lassen. Kurz vor der Pause schlug es im Puchenauer Kasten schon wieder ein. Nach einem Dionysener Angriff über die rechte Seite konnte Hussam Bounassir im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden - dieses Mal schnappte sich Eylaz die Kugel und verwertete den Strafstoß zum 0:4-Halbzeitstand.

Union-Kapitän trifft doppelt - Sarcevic schnürt Dreierpack

Acht Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Fölser keimte bei der Union Hoffnung auf, als Dionysens Beniamin Chiorean im eigenen Sechzehner ein Foul beging und Puchenau-Kapitän Matthias Müller den Penalty verwandelte. Zehn Minute später zog die Feigl-Elf dem Schlusslicht aber endgültig den Stecker, als Sarcevic mit einem 25-Meter-Kracher den Vier-Tore-Abstand wieder herstellte. Kurz danach durfte sich Müller über seinen zweiten Treffer an diesem Abend freuen, verkürzte der Union-Kapitän auf 2:5. Dem "Man of the Match" war es vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Nach einer Flanke von rechts war Sarcevic mit einem sehenswerten Volley erfolgreich, fixierte der 26-jährige Angreifer mit seinem dritten Tor den 2:6-Endstand.

Tudorel Dinu, Obmann ASKÖ Dionysen/Traun:

"Nach der letztwöchigen, unglücklichen Niederlage gegen Ottensheim ist uns der erhoffte Befreiungsschlag gelungen, dementschprechend groß ist die Erleichterung. Wir haben in dieser Saison das eine oder andere Spiel unnötig verloren und sind bislang unter Wert geschlagen worden. Nach dem ersten Sieg wollen wir am nächsten Samstag, im Heimspiel gegen Blaue Elf Linz, nachlegen".