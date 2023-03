ASKÖ Dionysen/Traun auf der Springwiese mit fünftem Auswärts-Remis

Details Sonntag, 19. März 2023 17:17

In der 1. Klasse Mitte trafen am Beginn der Rückrunde die ASKÖ Sparkasse Eferding/Fraham und die ASKÖ Dionysen/Traun aufeinander. Im Duell zwischen dem Achtplatzierten und dem Tabellenelften ging es vor allem für die Gäste um wichtige Punkte. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel fand das Kräftemessen auch am Samstagnachmittag keinen Sieger, wurden mit einem 1:1-Unentschieden die Punkte geteilt. Während die Gäste im achten Auswärtsspiel das bereits fünfte Remis verzeichnen und in den letzten vier Partien drei Zähler sammelten, ergatterten die Mannen von Trainer Gerald Dickinger-Neuwirth im selben Zeitraum nur zwei Punkte und kommen in der Tabelle nicht wirklich vom Fleck.

Ex-Regionalliga-Stürmer bringt starke Frahamer verdient in Führung

Am Sportplatz Springwiese bekamen die Zuschauer zunächst starke Hausherren zu sehen. Die Frahamer nahmen sofort das Heft in die Hand, gaben den Ton an und hatten nach zehn Minuten die Führung vor Augen. Ogochukwu Akpomudia, der im Winter von Regionalligist SAK Klagenfurt ins Eferdinger Becken gewechselt war, tauchte vor dem Gehäuse der Gäste auf, der 24-jährige Nigerianer scheiterte jedoch an Keeper Julian Grabner. Die Dickinger-Elf blieb am Drücker und startete einige vielversprechende Angriffe, der Führungstreffer wollte den Hausherren aber nicht gelingen. In Minute 32 war es dann aber so weit, als die Gästeelf von Neo-Trainer Daniel Milojevic nach einer Ecke den Ball nicht entscheidend klären, den Schuss von Amir Elshani aber blocken konnten, ehe Akpomudia im zweiten Versuch erfolgreich war und die Kugel versenkte. In der Folge verzeichneten die Frahamer zahlreiche Standards, verabsäumten es jedoch, ein Tor nachzulegen. Somit blieb es bis zur Pause beim 1:0.

Dionysener Neuerwerbung gleicht aus und sieht die Ampelkarte

Nach starken ersten 45 Minuten verschliefen die Heimischen die Anfangsphase des zweiten Durchgangs. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kraml erarbeiteten sich die Gäste ein Übergewicht und schlugen daraus nach einer knappen Stunde Kapital. Nach einem kurz abgespielten Corner und der darauffolgenden Flanke kam Tarik Curic, Neuerwerbung von den Edelweiß Linz Juniors, freistehend an den Ball und drückte das Leder aus spitzem Winkel über die Linie. In der Folge nahmen die Frahamer den verlorenen Faden wieder auf und hatten nun mehr vom Spiel. Die heimischen Fans hatten zwei Mal den Torschrei schon auf den Lippen, doch Julian Kukla, der in der Winterpause von Alkoven zur Dickeinger-Elf gestoßen war, und der ebenerst eingewechselte Richard Klinger trafen jeweils nur Aluminium. Auch die Gäste, die sich auf eine stabile Hintermannschaft stützten, scheiterten einmal an der Torumrandung. Kurz vor Schluss waren die Dionysener nur noch zu zehnt, als ausgerechnet Torschütze Curic die Ampelkarte sah. Auch wenn die Frahamer dem Sieg einen Tick näher waren, blieb es beim 1:1, wurden ebenso wie im Hinspiel die Punkte geteilt.

Christoph Mente, Sektionsleiter ASKÖ Eferding/Fraham:

"Wir waren in der ersten Halbzeit dominant und hätten das Spiel bis zur Pause entscheiden können, demzufolge trauern wir einem möglichen Sieg nach. Auch wenn wir noch nicht aus dem Schneider sind, gehen wir nicht davon aus, ernsthaft in Abstiegsgefahr zu geraten. Am kommenden Samstag erwartet uns in Ottensheim aber die nächste unangenehme Aufgabe gegen ein Team, das unbedingt Punkte benötigt".

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei