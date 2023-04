Walter-Hattrick! Union Pichling spaziert in Leonding zu souveränem Sieg

Details Dienstag, 11. April 2023 17:42

Die Union Pichling kam gegen die ASKÖ Leonding zu einem klaren 4:0-Erfolg. Die Überraschung blieb aus: Gegen Pichling kassierten die Leondinger eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel war bereits mit 3:0 zugunsten des Tabellenzweiten geendet.

Walter vollendet Dreierpack nach Seitenwechsel

Alexander Walter brachte dem Gast nach 33 Minuten die 1:0-Führung. Bis zur Pause tat sich nichts mehr, mit einem Tor Vorsprung für die Union Pichling ging es für die beiden Teams somit in die Halbzeitpause. Doppel- und Dreierpack für Pichling: Nach seinem zweiten Tor (56.) markierte Walter wenig später seinen dritten Treffer (61.). Tomislav Batinic überwand den gegnerischen Schlussmann in der Schlussphase noch zum 4:0 für die DSG Union Pichling (79.). Am Ende siegte die Union Pichling gegen die A. Leonding.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Leonding führt mit 22 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Das Heimteam verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und neun Niederlagen.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen die A. Leonding hält Pichling auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Verteidigung der DSG Union Pichling wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst 18-mal bezwungen. Die Saison der Union Pichling verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Pichling nun schon 13 Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Die letzten Resultate der DSG Union Pichling konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt die ASKÖ Leonding die Union Raiba Pucking, während die Union Pichling am selben Tag gegen die ASKÖ Dionysen/Traun Heimrecht hat.

1. Klasse Mitte: ASKÖ Leonding – DSG Union Pichling, 0:4 (0:1)

79 Tomislav Batinic 0:4

61 Alexander Walter 0:3

56 Alexander Walter 0:2

33 Alexander Walter 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei