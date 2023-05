Friedinger-Elf bannt Auswärtsfluch! ASKÖ Blaue Elf Linz feiert ersten Sieg in der Fremde seit 9. April 2022

Details Sonntag, 30. April 2023 17:04

In der 1. Klasse Mitte kreuzten am 20. Spieltag die SPG Wilhering/Mühlbach und die ASKÖ Blaue Elf Linz die Klingen. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Achten trafen zwei Teams aus der Mitte der Tabelle aufeinander. Nach zwei Auswärtssiegen am Stück wollten die Mannen von Trainer Alexander Oppolzer vor heimischer Kulisse einen "Dreier" nachlegen, doch nach einer 0:1-Niederlage im Hinspiel zog die Spielgemeinschaft auch am Samstagnachmittag mit 2:4 den Kürzeren und kassierte die dritte Heimpleite in Folge. Die Kicker aus dem Linzer Wasserwald hingegen konnten in der SST Arena den Auswärtsfluch bannen und feierten - nach nur einem mickrigen Punkt aus den letzten zwölf Auswärtsspielen - in der Fremde den ersten Sieg seit 9. April 2022.

Senn bringt Gäste zwei Mal in Führung

Vor rund 150 Besuchern hatten beide Mannschaften große Probleme mit dem tiefen Geläuf, dennoch fand der Ball in der Anfangsphase zwei Mal den Weg in die Maschen. Zunächst schraubte sich Michael Senn - nach einer Freistoßflanke von Micha Tindl - in die Höhe und versenkte einen Kopfball im langen Kreuzeck. 60 Sekunden später klingelte es im anderen Kasten. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau der Linzer verwertete Mathias Reiter einen Stanglpass. Nach dem postwendenden Ausgleich ließen die Gäste die Köpfe nicht hängen, sondern krempelten die Ärmel hoch und waren fortan spielbestimmend. Nachdem Julias Redl zwei Mal alleine vor dem SPG-Tor jeweils an Keeper Georg Schrammel gescheitert war, durften sich die Mannen von Coach Rainer Friedinger nach einer halben Stunde über die erneute Führung freuen - nach einem feinen Zuspiel von Karim Ritzberger war es abermals Senn, der die Kugel unter die Latte knallte. Keine zehn Minuten später, Aufregung in der Arena, als Senn im Duell mit Goalie Schrammel zu Fall kam, Schiedsrichter Khahrman auf den Punkt zeigte und Tindl den strittigen Elfmeter zum 1:3-Pausenstand verwandelte.

Tindl macht Sack zu

Die Oppolzer-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch zwei Minuten nach Wiederbeginn war die Messe gelesen. Nach einem gelungenen Spielzug der Gäste tauchte Tindl vor dem SPG-Gehäuse auf und setzte das Leder ins lange Eck. Die Linzer hatten den ersten Auswärtssieg nach über einem Jahr in der Tasche, die Blaue Elf ließ aber nicht locker und wusste im weiteren Spielverlauf mit sehenswerten Offensivaktionen zu gefallen. Die Friedinger-Elf startete etliche vielversprechende Angriffe und kreierte viele Chancen, an deren Verwertung haperte es jedoch. So konnten Dominik Neuhold oder Tindl den einen oder anderen Hochkaräter nicht nutzen. In der "Overtime" durften sich die heimischen Fans zumindest über eine Ergebniskorrektur freuen, als Yunus Ural einen fragwürdigen Handselfmeter zum 2:4-Endstand verwertete.

Rainer Friedinger, Trainer ASKÖ Blaue Elf Linz:

"Trotz des ungemein schwierigen Bodens hat meine Mannschaft eine super Leistung abgeliefert und war in den gesamten 90 Minuten das klar bessere Team. Nach langer Zeit konnten wir endlich wieder einen Auswärtssieg feiern und freuen uns nun auf das anstehende Heimspiel, am kommenden Samstag gegen Aufstiegsaspirant Pichling".

