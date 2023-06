Wichtiger "Dreier" gegen neun Haider! UFC Haibach/Donau wahrt Chance auf Relegation

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 17:58

In der 1. Klasse Mitte kreuzten die Union Haid und der UFC Haibach/Donau in einem Nachholspiel zur 18. Runde die Klingen. Im Kräftemessen zwischen dem Tabellenzwölften und dem Drittplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Beide Teams präsentierten sich zuletzt in guter Form - die Unger-Elf blieb in den letzten vier Partien ohne Niederlage, die Haibacher hingegen sind seit bereits 8. Oktober 2022 ungeschlagen und konnten zudem im Hinspiel einen klaren 3:0-Erfolg feiern. Eine Woche nach einem Heimsieg gegen Leonding wollten die abstiegsbedrohten Hausherren einen "Dreier" nachlegen und einen Schritt Richtung Klassenerhalt setzen, am Donnerstagnachmittag zogen die Haider jedoch mit 2:4 den Kürzeren und müssen nach der bereits 13. Saisonniederlage um den Abstiegs-Relegationsplatz zittern. Ganz anderes die Situation beim UFC: Die Mannen von Neo-Trainer Horst Paschinger konnten im 16. Spiel in Serie punkten und wahrten mit dem sechsten Sieg in den letzten sieben Partien die Chance auf die Relegation um den Aufstieg.

Gäste mit Start nach Maß - neuer Legionär bringt Hausherren zurück ins Spiel

Der Favorit fand gut ins Spiel und hatte nach nur sieben Minuten die Nase vorne - Tobias Wiesinger marschierte auf der linken Seite nach vorne und spielte den Ball in den Rückraum, Klaus Kaindlstorfer nahm das Leder geschickt an und setzte es ins Eck. Mit der Führung im Rücken blieben die Gäste am Drücker und fanden eine dicke Chance auf einen weiteren Treffer vor. Wiesinger war an Union-Schlussmann Sandro Müller schon vorbei, der 22-Jährige setzte die Kugel aus spitzem Winkel jedoch über das kurze Kreuzeck. In Minute 37 trafen die Haibacher aber wieder ins Schwarze. Bei einem Getümmel im Zentrum berührge Schiedsrichter Wolfsberger den Ball, der Unparteiische ließ das Spiel aber weiterlaufen, ehe Niklas Oberndorfer einen Stanglpass von links verwertete. Die Paschinger-Elf brachte die klare Führung aber nicht in die Pause. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs waren die Haider zurück im Match, als die Hausherren einen Angriff über die linke Seite starteten, den Ball durch die Schnittstellte der hochstehenden UFC-Abwehr spielten und Tamas Koller, neuer Legionär aus Ungarn, den 1:2-Pausenstand besiegelte.

Goalgetter stellt für UFC Weichen auf Sieg - Zmejkoski lässt Hausherren auf Wende hoffen

Das Team von Coach Wolfgang Unger hatte sich für die zweite Halbzeit viel vorgenommen, doch zwei Minuten nach Wiederbeginn stellte der Aufstiegsaspirant den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach einem hohen, aufspringenden Ball fackelte Kaindlstorfer nicht lange, der 29-jährige Ggoalgetter zog aus rund 20 Metern direkt ab, versenkte die Kugel über Keeper Müller im langen Eck und stellte mit seinem 23. Saisontreffer auf 1:3. Trotz der klaren Führung verloren die Gäste zusehends den Faden. Die Haider gaben sich noch nicht geschlagen, machten ordentlich Dampf und durften Mitte des zweiten Durchgangs auf die Wende hoffen. Der eingewechswelte Martin Zmejkoski sah, dass Gästegoalie Dominik Schlager weit vor seinem Kasten stand, beim Schuss bzw. der Flanke des 30-jährigen Nordmazedoniers wurde der Ball im länger und schlug plötzlich im Haibacher Gehäuse ein.

Haid nur noch zu neunt - Haibacher Joker sticht

Nach dem erneuten Anschlusstreffer der Hausherren kam Hektik auf, bekamen rund 200 Besucher nun ein ruppiges Match zu sehen. Nach 80 Minuten waren die Heimischen nur noch zu zehnt, als Patrick Gerstel sich zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ und für dieses Vergehen mit Rot vom Platz flogen. Fünf Minuten später musste ein weiterer Haider vorzeitig unter die Dusche. Hassan Rauf war mit einer Entscheidung des Referees nicht einverstanden, kritisierte heftig, wurde dafür zwei Mal verwarnt und sah die Ampelkarte. In der Nachspielzeit wusste die Paschinger-Elf die klare numerische Überzahl zu nutzen und machte den Deckel drauf. Der ebenerst eingewechselte Niklas Weinhäupl kam etwas glücklich an den Ball, das 18-jährige Haibacher Eigengewächs bewahrte aber die Ruhe und setzte das Leder mit einem trockenen Abschluss zum 2:4-Endstand in die Maschen.

Thomas Bürger, Sportlicher Leiter UFC Haibach/Donau:

"Auch wenn die Leistung in Summe nicht die allerbeste war und in der zweiten Halbzeit Probleme hatten, konnten wir einen verdienten Sieg feiern und unseren tollen Lauf fortsetzen. Es war ein hartes Stück Arbeit, die Haider haben sich mit Undiszipliniertheiten das Leben aber selbst schwer gemacht. Mit diesem Dreier lebt die Chance auf den Relegationsplatz, wollen auch das letzte Match, am Sonntag in Ottensheim,gewinnen und müssen schauen, was die Pichlinger im Heimspiel gegen Meister Hörsching machen".

