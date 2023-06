SK Asten gibt in Mühlbach 3:1-Führung aus der Hand

Details Sonntag, 11. Juni 2023 14:10

Zum Saisonausklang der 1. Klasse Mitte kreuzten die SPG Wilhering/Mühlbach und der SK Kornspitz Asten die Klingen. Nach zwei Pleiten am Stück wollten sich die Gäste mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause verabschnieden und hatten nach einem 3:2-Sieg im Hinspiel aufgrund einer 3:1-Führung einen erneuten "Dreier" vor Augen, nach dem Ende der Amtszeit von Coach Stefan Auer reichte es für den SKA unter der interimistischen Leitung durch Obmann Alfred Heinisch am Samstagnachmittag aber nur zu einem 3:3-Unentschieden. Die Spielgemeinschaft hingegen bewies acht Tage nach einem 0:7-Debakel bei Meister Hörsching tolle Moral, machte einen klaren Rückstand wett und teilte zum vierten Mal in dieser Saison mit dem Gegner die Punkte.

Abseitstor auf beiden Seiten - Ploberger bringt Gäste in Front

Auch wenn bei den Blau-Weißen seit geraumer Zeit die Luft heraußen ist, waren die Gäste in der SST Arena in Mühlbach zunächst das aktivere Team und verzeichneten in der ersten Halbzeit ein Chancenplus. Die Astener trafen auch ins Schwarze, einem Treffer von Marco Radovanovic versagte Schiedsrichter Zmeck aufgrund einer Abseitsstellung jedoch die Anerkennung. Nach einem weiten Ball zappelte das Leder auch im anderen Gehäuse in den Maschen, aber auch bei einem Kopfballtor von Jan Schübl erkannte der Unparteiische ein Abseits. Nachdem Radovanivc bei einer Top-Chance am starken SPG-Schlussmann Geog Schrammel gescheitert war, gingen die Gäste kurz vor der Pause doch noch in Führung. Obwohl Peter Ploberger aus kurzer Distanz das Leder nicht sauber traf, fand das Spielgerät den Weg ins Tor.

Astener Doppelschlag

Noch nicht alle Zuschauer hatten nach Wiederbegann ihre Plätze wieder eingenommen, als sich die heimischen Fans über den Ausgleich freuen durften - Schübl war es, der nach Zuspiel von Yunus Ural auf 1:1 stellte. Doch wenig später stellte der SKA mit einem Doppelschlag die Weichen vermeintlich auf Sieg. Zunächst durfte sich Radovanovic zu seinem 22. Saisontreffer beglückwünschen lassen. Drei Minuten später schnürte Ploberger einen Doppelpack, als der 28-Jährige nach einem weiten Ball mit einem Lupfer erfolgreich war.

SPG beweist Moral und macht Rückstand wett

Kurz danach waren die Hausherren aber zurück im Spiel - nach einer Ecke war Andreas Paschinger mit dem Kopf zur Stelle. Nach dem Anschlusstreffer witterte die Spielgemeinschaft Morgenluft und war fortan spielbestimmend. In Minute 84 belohnten sich die Hausherren führ ihre Bemühungen, als Ural aus halbrechter Position abzog und die Kugel im kurzen Kreuzeck versenkte. Beinahe hätten die Kicker aus Wilhering und Mühlbach das Match sogar gedreht. Bei seinem Abschiedsspiel konnte Gästegoalie Manuel Moser, der im Sommer zu Stammverein ASKÖ Leonding zurückkehrt, einen Schuss parieren, ehe der eingewechselte Lukas Atzelsberger das Leder in die Maschen setzte, beim Abstauber stand das 20-jährige Wilheringer Eigengewächs jedoch im Abseits, weshalb der Referee den vermeintlichen Siegtreffer der SPG annullierte.

Thomas Leonhardsberger, Sektionsleiter SK Asten:

"Nach zuletzt durchwachsenen Leistungen hätten wir zum Saisonausklang gerne einen Sieg gefeiert, konnte eine 3:1-Führung aber nichts ins Ziel bringen. Letztendlich waren mit dem Unentschieden beide Mannschaften zufrieden, zumal die Hausherren nach rund eine Stunde das stärkere Team waren. Nach der ansprechenden Hinrunde hätten wir uns mehr erwartet, nach dem letztjährigen Abstieg muss man mit einem fünften Platz aber zufrieden sein. Nach der Trennung von Coach Auer sind wir aktuell auf Trainersuche und zuversichtlich, dass die Entscheidung in absehbarer Zeit fallen wird".

