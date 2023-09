Dritter souveräner Sieg in Folge! SPG Wilhering/Mühlbach macht es sich am Platz an der Sonne gemütlich

Details Sonntag, 03. September 2023 17:27

In der dritten Runde der 1. Klasse Mitte kam es zum Kräftemessen zweier Spielgemeinschaften, kreuzten die SPG Niederneukirchen/St. Florian Juniors und die SPG Wilhering/Mühlbach die Klingen. Während die erstgenannte Spielgemeinschaft mit beiden Mannschaften in der noch jungen Saison noch auf einen "Dreier" wartet, sind die Mannen von Coach Alexander Oppolzer auf einem exzellenten Weg. Nach zwei 4:1-Erfolgen (in Fraham und gegen Buchkirchen) setzten sich die Wilheringer auch am Samstagnachmittag mit 4:0 souverän durch und übernahmen mit dem Punktemaximum die Tabellenführung.

Schübl bring Gäste in Führung

Mit dem Rückenwind der beiden Auftaktsiege gingen die Gäste auf der Autohaus Schinagl Sportanlage konzentriert und engagiert ans Werk und bestimmten in der Anfangsphase das Geschehen. Die Oppolzer-Elf kreierte auch zwei gute Chancen, die Matthias Schatzeder und Cihan Koc, Neuerwerbung aus Schweinbach, aber nicht nutzen konnten. Mit zunehmender Spieldauer war es mit der Wilheringer Überlegenheit vorbei, wussten die jungen Hausherren fortan zu gefallen und spielten gefällig nach vorne, das Team von Coach Maximilian Reitbauer agierte aber nicht wirklich zwingend. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, schlugen die Gäste kurz vor der Pause eiskalt zu - nach einem Corner von Yunus Ural scheiterte Jan Schübl mit einem Kopfball zunächst an Torwart Laurent Mali, im zweiten Versuch versenkte jedoch der 25-jährige Mühlbacher die Kugel zum 0:1-Halbzeitstand.

Ural schnürt binnen 180 Sekunden Doppelpack

Die Reitbauer-Elf hatte sich für den zweiten Abschnitt viel vorgenommen, doch zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Caliskan war die Messe gelesen. Nach einer fahrlässig vergebenen Top-Chance der Heimischen, schlug Gästegoalie Georg Schrammel den Ball weit nach vorne, Koc brachte das Leder von der linken Seite zur Mitte und Ural musste das Spielgerät nur noch einschieben. 180 Sekunden später war es abermals Ural, der nach einer Kopfballverlängerung des zur zweiten Halbzeit eingewechselten Jannik Stelzer alleine vor dem Niederneukirchener Kasten auftauchte und Keeper Mali das Nachsehen gab.

Koc setzt Schlusspunkt

Die Oppolzuer-Elf hatte die drei Punkte bereits in der Tasche, war nach 70 Minuten aber geschockt. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung verletzte sich Murat Gücenoglu, der nach einer Kreuzbandverletzung am Weg zurück war, ohne Fremdeinwirkung am Knie und musste mit Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss den Platz wieder verlassen. Das Spiel war längst entschieden, kurz vor Schluss bekamen die Zuschauer aber noch einen weiteren Treffer serviert, als Koc einen Stanglpass von Ural verwertete und den 0:4-Endstand besiegelte.

Alexander Oppolzer, Trainer SPG Wilhering/Mühlbach:

"In der ersten Halbzeit war es ein hartes Stück Arbeit, nach der Pause sind wir aber souverän aufgetreten und konnten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Auch wenn die bisherigen Gegner nicht zu den Top-Teams zählen, haben wir das Maximum herausgeholt. Nach den nächsten beiden Spielen - gegen Pucking und bei Blaue Elf Linz - werden wir wissen, wo wir tatsächlich stehen. Die Verletzung von Murat trübt ein wenig die Stimmung, wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute und hoffen, dass er bald wieder bei uns ist".

