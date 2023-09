ASKÖ Leonding schickt Unger-Elf mit 5:0-Packung auf die Heimreise

Details Samstag, 09. September 2023 13:38

In der 1. Klasse Mitte kam es zum Auftakt des vierten Spieltages in der Begegnung zwischen der ASKÖ Leonding und der Union Haid zu einem vermeintlich ungleichen Duell. Während die Mannen von Trainer Christian Lehner nicht zuletzt aufgrund der Verstärkungen aus der OÖ- und Landesliga dem engsten Favoritenkreis angehören, tun sich die Haider nach dem Fast-Abstig in der vergangenen Saison auch in der neuen Spielzeit bislang sehr schwer. Fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage (bei Tabellenführer Blauer Elf Linz) präsentierte sich der Titelaspirant wieder von seiner besten Seite, feierte am Freitagabend einen 5:0-Kantersieg und fuhr den angestrebten "Pflicht-Dreier" ein. Die Union hingegen musste im vierten Match die bereits dritte Niederlage einstecken und kassierte in der noch jungen Meisterschaft bislang nicht weniger als 16 Gegentore.

Titelaspirant mit früher 2:0-Führung

Im Gaumbergstadion waren keine fünf Minuten gespielt, als sich die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern über den Führungstreffer freuen durften - Mathias Haider, Neuerwerbung von OÖ-Ligist Pregarten, führte einen Corner aus, Kapitän Michael Leitner aus kurzer Distanz einnickte. Der Favorit blieb am Drücker, dominierte das Geschehen und schlug nach einer Viertelstunde erneut zu - nach dem Assist zum 1:0 durfte sich Mathias Haider auch als Torschütze feiern lassen, war der 27-Jährige aus rund 25 Metern mit einem Freistoß-Aufsetzer erfolgreich. Danach leistete sich die Lehner-Elf den Luxus, die eine oder andere Chance zu vergeben. Aber auch die Gästeelf von Coach Wolfgang Unger fand eine gute Einschussgelegenheit vor, nach einem Kopfball klatschte das Leder jedoch an die Stange. Nachdem Leon Denkmayr nach einer Ecke einen Kopfball an die Latte gesetzt hatte, besiegelte das 23-jährige Leondinger Eigengewächs in Minute 44 den 3:0-Pausenstand - einen erneuten Haider-Corner konnten die Gäste nur kurz klären, ehe Denkmayr das Spielgerät mit rechts ins lange Eck schlenzte.

Leondinger Doppelschlag kurz nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Haslbauer bekamen die Zuschauer das gleiche Bild zu sehen, war die ASKÖ auch in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs hellwach und machte mit einem Doppelschlag den Sack endgültig zu. Zunächst brachte Alexander Haider den Ball im kurzen Eck unter. Fünf Minute später kam der älter der Haider-Brüder nach einem Lochpass vor dem herauseilenden Gästegoalie Nico Haunschmidt an den Ball und spitzelte die Kugel am Keeper vorbei. Mit dem fünften Treffer an diesem Abend war die Messe gelesen. Die Leondinger hatten den "Dreier" längst in der Tasche, kontrollierten das Geschehen in der restlichen Spielzeit und spielten weiterhin nach vorne, den Angriffen der ASKÖ fehlte jedoch die letzte Konsequenz. Die geschlagenen Haider mussten die Partie zu zehnt beenden, denn der kurz zuvor verwarnte Benjamin Sylemani sah in Minute 88 nach einem Foul erneut Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz.

Daniel Steinbeiss, Sektionsleiter ASKÖ Leonding:

"Nach der Pleite im Wasserwald haben wir die richtige Reaktion gezeigt und konnten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Trotz der letztwöchigen Niederlage sind wir weiterhin auf einem guten Weg und wollen auch am nächsten Samstag, im Aufswärtsspiel gegen St. Valentin 1b, punkten".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.