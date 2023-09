Später Svetlosak-Doppelpack! ASKÖ Neue Heimat Linz entzaubert Blaue Elf

Details Sonntag, 10. September 2023 16:26

Am vierten Spieltag der 1. Klasse Mitte stand das Kräftemessen zwischen der ASKÖ Neue Heimat Linz und der ASKÖ Blaue Elf Linz auf dem Programm. Die Mannschaften gingen unter verschiedenen Vorzeichen ins Duell zwischen dem Tabellenzwölften und dem Drittplatzierten. Nach dem eroberten Meistertitel in der 2. Klasse Mitte weiß der Aufsteiger einen Stock höher durchaus zu gefallen, die Mannen von Trainer Dino Medjedovic ergatterten bislang aber nur einen Punkt. Die Blaue Elf hingegen präsentiert sich seit geraumer Zeit in exzellenter Form und fuhr in den letzten sieben Partien stolze 19 Zähler ein. Nach drei Siegen am Stück zog die Friedinger-Elf am Samstagnachmittag jedoch mit 1:3 den Kürzeren und musste die weiße Weste ausziehen. Die Kicker aus der Neuen Heimat lieferten eine bärenstarke Performance ab und feierten nach der Rückkehr in die 1. Klasse den ersten Sieg.

Starke Gäste mit verdienter Führung

Nach einer bislang makellosen Saison ging die Gästeelf von Coach Rainer Friedinger mit breiter Brust ins Match und dominierte von Beginn an das Geschehen. Die ungemein aggressive und selbstbewusste Blaue Elf ließ dem Aufsteiger keine Luft zum Atmen und schlug aus ihrer Dominanz nach einer Viertelstunde Kapital. Nach einem Angriff über die linke Seite und einem Gestochere im Strafraum der Heimischen, war Michael Senn mit einem satten Schuss erfolgreich. Nach dem Gegentor legten die Hausherren ihre Nervosität zusehends ab und fanden fortan immer besser in die Partie. Mit zunehmender Spieldauer nahmen Kapitän Djabrail Zakajev und Co. das Heft in die Hand und verzeichneten nun mehr Ballbesitz. Kurz vor der Pause hatte die Medjedovic-Elf den Ausgleich vor Augen, als Besir Rushiti nach einem Pass durch die Schnittschnelle der Gäste-Abwehr alleine vor Goalie Pascal Wagner auftauchte, der 27-jährige Nordmazedonier setzte das Leder aber knapp neben das Gehäuse. Wenig später ging es mit einer hauchdünnen Führung des Favoriten in der Kabinen.

Kapitän gleicht per Elfmeter aus

Nach Wiederbeginn knüpften die Heimnischen dort an, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. Der Aufsteiger nahm das Heft sofort wieder in die Hand, spielte druckvoll nach vorne und verzeichnete im zweiten Durchgang wesentlich mehr Spielanteile. Die Mejedevoic-Elf führte eine feine Klinge und kreierte auch gute Chancen, scheiterte jedoch an deren Verwertung bzw. Keeper Wagner. Der Ausgleich hing in der Luft und fiel Mitte des zweiten Durchgangs dann auch. Nach einer feinen Einzelleistung konnte Kapitän Zakajev im Strafraum der Gäste nur regelwidrig gestoppt werden - der 23-jährige Russe schnappte sich die Kugel und verwandelte den fälligen Elfmeter.

Svetlosak schnürt Doppelpack

Nach dem Ausgleich gaben sich die Heimischen mit einem Unentschieden nicht zufrieden und suchten die Entscheidung. Dennoch machten sich die Zuschauer bereits mit einer Punkteteilung vertraut, in der Schlussphase rückte jedoch ein 22-jähriger Slowake in den Mittelpunkt. Nach einem weiten Ball über die Blaue Elf-Abwehr setzte sich Patrik Svetlosak, der im letzten Winter zum Aufsteiger gewechselt war, im Zweikampf durch und brachte das Spielgerät im langen Eck unter. Der Legionär hatte die Medjedovic-Elf auf die Siegerstraße gebracht und machte in der Nachspielzeit auch den Deckel drauf. Nach einem weiten Pass eilte Blaue Elf-Schlussmann Wagner aus seinem Kasten, stieß dabei jedoch mit einem Verteidiger und einem Angreifer zusammen. Der Ball fiel Svetlosak vor die Füße, der Slowake legte sich das Leder zurecht und setzte es gefühlvoll zum 3:1-Endstand ins verwaiste Gehäuse.

Dino Medjedovic, Trainer ASKÖ Neue Heimat Linz:

"Nach anfänglichen Problemen hat meine Mannschaft das Kommando übernommen, eine bärenstarke Performance abgeliefert und einen hochverdienten Sieg gefeiert. Auch in den bisherigen Spielen waren die Leistungen in Ordnung, am Samstag konnten wir uns aber endlich belohnen. Der erste Saisonsig ist für den Kopf ungemein wichtig, hat aber erst dann entsprechenden Wert, wenn wir am kommenden Samstag, im Auswärtsspiel gegen Haid, nachlegen können".

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.