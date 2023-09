Tarakci-Doppelpack beschert Union Pucking erstes Unentschieden

Details Sonntag, 17. September 2023 12:19

Am fünften Spieltag der 1. Klasse Mitte trafen in der Begegnung zwischen der Union Constant Energy Pucking und der ASKÖ Dionysen/Traun zwei Nachbarn aus der Mitte der Tabelle aufeinander. Sechs Tage nach einem 2:1-Erfolg gegen Niederneukirchen/St. Florian lag die ASKÖ kurz vor Schluss auch im Seestadion mit 2:1 voran und hatte den dritten Saisonsieg vor Augen, ehe die Mannen von Trainer Daniel Milojevic aus einem Elfmeter den Ausgleich zum 2:2-Endstand kassierten. Nach bislang jeweils zwei Siegen und Niederlagen konnten auch die Puckinger den erhofften "Dreier" nicht einfahren und mussten zum ersten Mal in dieser Saison mit dem Gegner die Punkte teilen.

Hausherren mit verdienter Führung - neuer ASKÖ-Legionär gleicht per Freistoß aus

Gegen zunächst tiefstehende Gäste bestimmte die Union in der Anfangsphase das Geschehen, vor rund 150 Besuchern konnte das Team von Coach Florian Seibold aber keine klaren Chancen kreieren. Nach 20 Minuten brandete im Stadion dann aber doch Jubel auf, als Oguz Tarakci einen Stanglpass verwertete. Das Gegentor war für die Dionysener der Weckruf, versuchte die Milojevic-Elf fortan, nach vorne zu spielen. In Minute 25 bescherte ein ruhender Ball den Gästen den Ausgleich, als Renato Meszlenyi, neuer Legionär aus der Slowakei, einen Freistoß von der Strafraumgrenze versenkte. Nach dem 1:1 war die ASKÖ optisch überlegen, die Gäste kamen jedoch zu kleinen klaren Chancen, weshalb die Zuschauer bis zur Pause vergeblich auf einen weiteren Treffer warteten.

Gäste drehen Spiel - Tarakci verwandelt strittigen Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Winkler verzeichnete die Milojevic-Elf mehr Spielanteile und tauchte des Öfteren gefährlich vor dem Puckinger Gehäuse auf, die ASKÖ spielte die Angriffe zumeist aber nicht konsequent zu Ende. Mitte der zweiten Halbzeit drehten die Dionysener das Spiel, als Darko Colic auf der rechten Seite einen Stanglpass schlug und Dino Huremovic auf 1:2 stellte. Wenige Minuten später bejubelten die Gäste die vermeintliche Vorentscheidung, doch der Unparteiische versagte einem Treffer von Alexander Zant aufgrund eines Handspiels die Anerkennung. Die Milojevic-Elf kontrollierte in der restlichen Spielzeit das Geschiehen und hatte den Sieg vor Augen. Die Union war um den Ausgleich bemüht, konnte aber nur durch Standards Torgefahr erzeugen. So auch in Minute 86, als nach einem Puckinger Corner der Ball zunächst geblockt wurde, bei der zweiten Hereingabe wollte Huremovic die Situatiuon bereinigen, beim Klärtngsversuch des 21-Jährigen reklamierten die Hausherren ein Handspiel. Der Referee beurteilte diese Situatiuon ebenso und zeigte auf den Punkte - Tarakci verwandelte den strittigen Elfmeter und stellte mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag auf 2:2.

Daniel Milojevic, Trainer ASKÖ Dionysen/Traun:

"Wir haben zwei Punkte liegenlassen und trauern einem möglichen Sieg nach. Der Schiedsrichter ist für mich eigentlich nie ein Thema, da sich Alles irgendwann ausgleicht, die eine oder andere Entscheidung war am Samstag aber doch strittig. Das ändert aber nichts daran, dass ich mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden bin und die Mannschaft eine gute Entwicklung nimmt, für eine Präsenz im Vorderfeld der Tabelle fehlt uns aktuell aber noch die nötige Cleverness".

