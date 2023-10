St. Pantaleon/Erla seit sechs Spielen ohne Pleite – Krise von Rainbach i.M. geht weiter

Details Montag, 16. Oktober 2023 17:12

St. Pantaleon/Erla setzte sich standesgemäß gegen Rainbach i.M. mit 3:0 durch. Damit wurde St. Pant.-Erla der Favoritenrolle vollends gerecht. So bleibt die Lage bei den grün-gelben weiterhin angespannt – nach Spieltag neun rangiert man auf dem vorletzten Tabellenplatz, während der Höhenflug von St. Pantaleon weitergeht.

Lachmayr trifft doppelt

Bereits in der siebten Minute gerieten die Hausherren in Rückstand – nach Vorarbeit von Patrick Lachmayr stand Ermin Homovic mutterseelenallein am zweiten Pfosten und drückte das Spielgerät über die Linie. Für das 2:0 des SC St. Pantaleon-Erla zeichnete Lachmayr dann höchstpersönlich verantwortlich, diesmal nach Assist von Homovic (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 sicherte Lachmayr St. Pantaleon/Erla nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (78.). Schließlich strich St. Pant.-Erla die Optimalausbeute gegen die Union Rainbach im Mühlkreis ein.

Zahlen und Fakten

Die Abstiegssorgen von Rainbach i.M. sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 29 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Nord-Ost. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten der Union Rainbach im Mühlkreis alles andere als positiv.

Nachdem der SC St. Pantaleon-Erla hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist St. Pantaleon/Erla weiter im Rennen um die vorderen Plätze. St. Pant.-Erla sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu.

Nach der klaren Niederlage gegen den SC St. Pantaleon-Erla ist Rainbach i.M. weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nord-Ost. Die Union Rainbach im Mühlkreis taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der St. Pantaleon/Erla ungeschlagen ist.

Rainbach i.M. stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei der Union Schönau vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt St. Pant.-Erla die Union Bad Zell.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – SC St. Pantaleon-Erla, 0:3 (0:2)

78 Patrick Lachmayr 0:3

36 Patrick Lachmayr 0:2

7 Ermin Homovic 0:1

