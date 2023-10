Union Ried/Riedmark feiert in "geilem Match" gegen bärenstarkem Aufsteiger vierten Sieg in Folge

Details Samstag, 21. Oktober 2023 12:44

Zum Auftakt der zehnten Runde der 1. Klasse Nord-Ost trafen in der Begegnung zwischen der SPG Algenmax Pregarten 1b und der Union Ried/Riedmark zwei Liga-Neulinge aufeinander. Während die zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten im Vorjahr in der 2. Klasse Nord-Mittte mit einem satten 13-Punkte-Vorsprung den Meistertitel erobert hatte, mussten sich die Rieder aus der Bezirksliga verabschieden. Im Duell zwischen dem Siebenten und dem Tabellenführer war ein enges Match zu erwarten, zumal der Aufsteiger in den letzten vier Runden ungeschlagen geblieben war und in diesem Zeitraum acht Zähler gesammelt hatte. Doch die Rieder, die seit der empfindlichen Auftakt-Pleite in Tragwein mit einer weißen Weste unterwegs und seit nunmehr neun Spielen ohne Niederlage sind, untermauerten am Freitagabend ihre tolle Form, behielten in einem hochklassigen Match mit 2:1 die Oberhand und festigten mit dem vierten Sieg in Folge die Tabellenführung. Das Team von Meister-Trainer Alexander Buchberger hingegen mussten sich trotz einer bärenstarken Leistung knapp geschlagen geben und die dritte Saisonniederlage einstecken.

Starke Gäste können Chancen nicht nutzen

Obwohl die Hausherren mit einigen Verstärkungen aus dem OÖ-Liga-Kader und zudem auf dem gewohnten Kunstrasen antreten konnten, war der Ligaprimus von Beginn an hellwach und kreierte im ASKÖ-Stadion in der Anfangsphase die eine oder andere klare Chance. Zunächst setzte Mehmet Zenelaj, der im Sommer von Landesligist Schwertberg zum Absteiger gewechselt war, nach einem Stanglpass von Jan Bognermayer das Leder knapp neben den Kasten. Kurz danach klatschte ein Kopfball von Ermal Zenuni, Neuerwerbung aus St. Florian, nach einer Flanke von Kapitän Daniel Pührerfellner ans Lattenkreuz. Bei einer weiteren Möglichkeit scheiterte Pührerfellner mit einem Heber aus rund 25 Metern am aufmerksamen SPG-Schlussmann Patrick Pilgerstorfer.

Neuerwerbung bringt Tabellenführer in Front - Pregartener Eigengewächs gleicht aus

Nach einer halben Stunde schlugen die Mannen von Neo-Coach Amarildo Zela aus ihrer Überlgenheit dann aber doch Kapital, als Zenelaj einen feinen Lochpass schlug, Zenuni einem Verteidiger enteilte und die Kugel ins lange Eck setzte. Dieser Treffer war für das 1b-Team der Weckruf. Nur wenige Minuten später machte die Buchberger-Elf den Rückstand wett - nach einem Fehlpass im Rieder Spielaufbau wurde Dominik Mayrwöger mit einem weiten Pass auf die Reise geschickt, das 31-jährige Pregartener Eigengewächs bewahrte die Ruhe, versenkte das Spielgerät in den Maschen und besiegelte den 1:1-Pausenstand.

Offener Schlagabtausch in Halbzeit zwei - hochklassiges Match wird durch ruhenden Ball entschieden

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hinterhölzl kamen die rund 300 Besucher voll auf ihre Kosten. Im zweiten Durchgang gingen beide Mannschaften hohes Tempo und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. In Halbzeit zwei ging es ständig hin und her mit Chancen auf beiden Seiten, wenngleich die Gäste, die nach der Pause mit Benedikt Rechberger und David Andraschko zwei frische Kräfte ins Spiel gebracht hatten, die etwas besseren Chancen vorfanden. Doch Zenuni und der ebenfalls eingewechselte Schachner scheiterten in aussichtsreicher Position am starken Pregarten-Keeper Pilgerstorfer. Der SPG-Torwart entschärfte auch einen Kopfball von Philipp Freller. Das Spiel stand auf einem überaus hohen Niveau, blieb bis zum Schluss spannend und wurde in Minute 87 durch einen ruhenden Ball entschieden - Marco Aberl legte sich das Leder zu einem Freistoß zurecht und knallte die Kugel aus rund 22 Metern mit links ins rechte Eck, wo das Spielgerät via Innenstange den Weg zum 1:2-Endstand in die Maschen fand.

Amarildo Zela, Trainer Union Ried/Riedmark:

"Für die Zuschauer und alle Beteiligten war es ein geiles Match, das auf Bezirksliga-Niveau stand. Aufgrund der starken Leistung in der ersten halben Stunde und der in Summe besseren Chancen, konnten wir letztendlich einen verdienten Sieg feiern, wenngleich die Partie auch mit anderem anderen Ergebnis hätte enden können. Denn die Pregartener waren in dieser Saison bislang unser stärkster Gegner, demzufolge bin ich ungemein stolz auf meine Mannschaft, die eine tolle Performance abgeliefert und den vierten Sieg in Serie gefeiert hat. Nach neun Partien ohne Niederlage, erwartet uns am nächsten Samstag, im Heimspiel gegen Saxen, die nächste schwierige Aufgabe, wenn der amtierende Vizemeister bei uns zu Gast ist".

