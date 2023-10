Flotte Partie endet in Bad Kreuzen mit gerechter Punkteteilung

Details Samstag, 28. Oktober 2023 13:45

In der 1. Klasse Nord-Ost kreuzten zum Auftakt des elften Spieltages die Union Bad Kreuzen und der SC St. Pantaleon-Erla die Klingen. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Zweitplatzierten waren die Rollen eigentlich klar verteilt, zumal die Niederösterreicher in der Fremde seit 21. Mai ungeschlagen sind. Die Mannen von Neo-Trainer David Schimpl führten spielerisch eine feine Klinge und blieben im siebenten Auswärtsspiel in Folge ohne Niederlage, die "Panta`s" mussten sich am Freitagabend jedoch mit einem 1:1-Unentschieden zufrieden geben und verabsäumten es, nach Punkten mit Tabellenführer Ried/Riedmark gleichzuziehen. Auch wenn den Mühlviertlern das Remis nicht entscheidend weiterhilft, lieferte die Union eine starke Performance ab und knöpfte dem Favoriten einen Punkt ab.

19-Jähriger bringt Hausherren in Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Kaiser bekamen die Zuschauer ein flottes Match zu sehen. In einem auf hohem Niveau stehenden Spiel gingen beide Mannschaften hohes Tempo und kreierten auch tolle Chancen. Die spielstarken Gäste fanden zwei gute Möglichkeiten vor, doch Union-Schlussmann Alexander Leonhardsberger parierte einen Distanzschuss und blieb zudem im Duell mit einem Angreifer Sieger. Die Mühlviertler zeigten vor dem Favoriten keine Scheu, begegneten den Gelb-Schwarzen auf Augenhöhe und hatten mehrmals die Führung vor Augen. Doch sowohl Spielertrainer Cosmin-Gheorghe Goje, als auch Hannes Kollros fanden in Gästegoalie Clemens Watzinger ihren Meister. Als sich die Fans bereits mit einem torlosen ersten Durchgang vertraut machten, brandete in der UBK-Arena kurz vor der Pause doch noch Jubel auf. Nach einer feinen Spielverlagerung der Hausherren, schlug Kollros auf der rechten Seite einen Stanglpass, Oliver Aschauer nahm den Ball geschickt an, ehe der 19-Jährige die Kugel im kurzen Eck versenkte.

Heimkehrer verwandelt strittigen Elfmeter

Nach Wiederbeginn ließ das Niveau etwas nach, die Zuschauer bekamen aber auch im zweiten Durchgang ein intensives und umkämpftes Match zu sehen. Die Gäste agierten nun mit zwei Angreifern, kamen aber ebenso wie die Union nur zu Halbchancen. Die Niederösterreicher waren um den Ausgleich bemüht, agierten in dieser Phase aber nicht wirklich zwingend. Am Beginn der Schlussviertelstunde, Aufregung in der Arena, als Union-Kapitän Stefan Fraundorfer an der Strafraumgrenze ein vermeintliches Foul beging. Der Unparteiische zögerte kurz, zeigte dann aber auf den Punkt - Patrick Lachmayr, der nach zwei Jahrzehnten in der Fremde im Sommer von OÖ-Ligist St. Valentin zu seinem Stammmverein zurückgekehrt war, ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte den Elfmeter. In der Folge machte der Favorit Dampf und suchte die Entscheidung, einen Matchball fand die Schimpl-Elf aber nicht vor, sodass es beim 1:1 blieb und die Punkte geteilt wurden.

Cosmin-Gheorghe Goje, Spielertrainer Union Bad Kreuzen:

"Die Gäste waren spielerisch etwas stärker, wir hatten aber die etwas besseren Chancen, demzufolge war es in Summe ein gerechtes Unentschieden. Auch wenn uns der eine Punkt nicht wirklich weiterhilft, ist dieses Remis ein Achtungserfolg. Zudem hat meine Mannschaft toll gekämpft und eine starke Leistung abgeliefert".

