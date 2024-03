Kartenkarussell nach Schützenfest: ASKÖ Mauthausen entscheidet irres Auftaktspiel für sich!

Details Samstag, 16. März 2024 19:08

Am heutigen Samstag begegneten sich im Rahmen des Frühjahrs-Auftakts die ASKÖ Mauthausen und der SC St. Pantaleon/Erla. Erwartet wurde eine recht ausgeglichene Partie, die die Zuschauer letztlich auch zu sehen bekamen. Besonders in der Schlussphase bekamen die angereisten Fußballfans ordentlich Action geboten.

Vier rote Karten und sieben Tore

In der ersten Hälfte geschah noch relativ wenig, tasteten sich die Mannschaften in der Anfangsphase lediglich ab. In Minute 32 folgte dann der erste Tagestreffer: Nach Vorarbeit von Marius Bogdan verwertete Pascal Haller zur Mauthausner Führung – die bis zum Pausenpfiff auch standhielt. Nach dem Seitenwechsel folgte dann äußerst prompt der Gegenschlag der Gäste, Patrick Lachmayr egalisierte nur zwei Minuten nach Wiederbeginn den Rückstand. St. Pantaleon stellte vorerst in der 63. Spielminute dann die Partie völlig auf den Kopf, zeichnete sich Manuel Reimann nach einem Standard für das 1:2 verantwortlich. Dabei blieb es aber nicht lange: Nach Toren von Haller (66.) und Bogdan (72.) übernahmen die Hausherren wieder das Ruder. Drei Minuten später schwächten sich die Heimischen dann selbst, als David Toth nach einer Tätlichkeit vom Platz ging. Die Gäste nutzten die Überzahl auch aus, Julian Mayr stellte in Minute 83 auf 3:3. Wiederum eine Minute später war Mauthausens Christopher Pröll zur Stelle und brachte sein Team erneut in Führung. In einer darauffolgenden hitzigen Schlussphase kassierten Bence Balogh (87./gelb-rot), Martin Deinhofer (90./glatt-rot) und Trainer Thomas Engelmaier (94./glatt-rot) noch Platzverweise und werden allesamt Mauthausen im nächsten Spiel fehlen.

Zahlen und Fakten

Die ASKÖ Mauthausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mauthausen führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die letzten Resultate der ASKÖ Mauthausen konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Durch diese Niederlage fällt der SC St. Pantaleon-Erla in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Die Leistungskurve von St. Pantaleon/Erla zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit vier Spielen auf den nächsten Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Mauthausen tritt am kommenden Samstag bei der Union Schönau an, St. Pant.-Erla empfängt am selben Tag die Wimberger Sportunion Lasberg.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Mauthausen – SC St. Pantaleon-Erla, 4:3 (1:0)

84 Christopher Pröll 4:3

83 Julian Mayr 3:3

72 Marius Bogdan 3:2

66 Pascal Haller 2:2

63 Manuel Reimann 1:2

47 Patrick Lachmayr 1:1

32 Pascal Haller 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.