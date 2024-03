Union Schönau landet mit klarem Heimsieg über ASKÖ Mauthausen Befreiungsschlag

Details Montag, 25. März 2024 20:14

Am Samstagnachmittag gelang Union Schönau der erste dreifache Punktezuwachs im Kalenderjahr 2024 durch einen klaren 3:0-Heimerfolg über ASKÖ Mauthausen in Runde 15 - damit machen die Heimischen einen Satz aus dem hinteren Tabellensegment und rangieren nun auf Rang 11. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Schönau als überlegenes Team. Mauthausen hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 5:0 durchgesetzt.

Hausherren geigen nach dem Seitenwechsel und in Überzahl auf

Die erste Halbzeit kam relativ ereignisarm daher, verbuchten die Hausherren optischer Natur leichte Vorteile und sogleich in leichtes Chancen-Plus - sonderlich konkret wurden allerdings beide Teams vor dem Seitenwechsel nicht. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Die Union Schönau ging in der 48. Minute in Führung - Jan Schönbauer traf nach einem Freistoß von halbrechts äußerst sehenswert via Innenstange zur Führung. Philipp Wöckinger (Mauthausen) sah nach einer Rotbremse die Rote Karte (63.) - damit waren die Gäste fortan dezimiert unterwegs.

Andreas Kriechbaumer schoss die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber über die Linie (79.) und besorgte mit einem Schlenzer ins linke Eck die Vorentscheidung. Burak Katar gelang in der Schlussphase schließlich der dritte Treffer für Schönau (88.) per wunderbaren Freistoß ins linke obere Eck. Am Ende verbuchte die Union Schönau gegen die ASKÖ Mauthausen einen Sieg.

Statistisches & Ausblick

Nach diesem Erfolg steht Schönau auf dem elften Platz der 1. Klasse Nord-Ost. Die Union Schönau bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Trotz der Niederlage behält Mauthausen den neunten Tabellenplatz bei. Sechs Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Schönau ist die Wimberger Sportunion Lasberg (Samstag, 15:30 Uhr). Die ASKÖ Mauthausen misst sich am selben Tag mit dem SC BT-Bau Tragwein/Kamig (16:30 Uhr).

1. Klasse Nord-Ost: Union Schönau – ASKÖ Mauthausen, 3:0 (0:0)

88 Burak Katar 3:0

79 Andreas Kriechbaumer 2:0

48 Jan Schoenbauer 1:0

Details

