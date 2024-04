7:1! Union Saxen deklassiert SPG Perg/Windhaag

Details Sonntag, 31. März 2024 17:43

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die Union WABS Saxen und die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag mit dem Endstand von 7:1. Die Union Saxen setzte sich standesgemäß gegen Perg/Windhaag durch. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Eindeutige Angelegenheit

Felix Halbartschlager war es, der vor 200 Zuschauern in der zehnten Minute das 1:0 für Saxen besorgte. In der 27. Minute brachte die Heimmannschaft das Netz erneut zum Zappeln – Philipp Mühlehner war diesmal zur Stelle. Julian Karl gelang kurz vor der Pause ein Doppelpack (35./43.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Die Union WABS Saxen gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Der Schiedsrichter schickte kurz nach Wiederanpfiff Paul Holzer von der SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag aufgrund eines rüden Foulspiels mit glatt Rot vom Feld (46.). Saxen gelang in der 54. Spielminute durch Göktan Özyilmaz der fünfte Tagestreffer. Mario Baumgartner erzielte in der 62. Minute den Ehrentreffer für Perg/Windhaag. Halbartschlager schraubte das Ergebnis in der 64. Minute mit dem 6:1 für die Union WABS Saxen in die Höhe. In der 76. Minute legte Tobias Grinninger zum 7:1 zugunsten der Union Saxen nach. Am Ende fuhr die Union WABS Saxen einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Saxen bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag in Grund und Boden spielte.

Zahlen und Fakten

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Perg/Windhaag festigte die Union Saxen den vierten Tabellenplatz. Offensiv konnte Saxen in der 1. Klasse Nord-Ost kaum jemand das Wasser reichen, was die 51 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Die Union WABS Saxen verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Die Union Saxen ist seit vier Spielen unbezwungen.

Die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Saxen – Perg/Windhaag bleibt weiter unten drin. Im Angriff weist die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag deutliche Schwächen auf, was die nur 18 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nun musste sich der Gast schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Perg/Windhaag bleibt angespannt. Gegen die Union WABS Saxen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am kommenden Samstag trifft die Union Saxen auf den SC St. Pantaleon-Erla, die SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag spielt tags zuvor gegen die Union Bad Kreuzen.

1. Klasse Nord-Ost: Union WABS Saxen – SPG ASKÖ Perg/SU Windhaag, 7:1 (4:0)

76 Tobias Grinninger 7:1

64 Felix Halbartschlager 6:1

62 Mario Baumgartner 5:1

54 Göktan Özyilmaz 5:0

43 Julian Karl 4:0

35 Julian Karl 3:0

27 Philipp Mühlehner 2:0

10 Felix Halbartschlager 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.