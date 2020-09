Doppelpack von Watzinger ebnet den Weg zum Sieg für St. Pantaleon-Erla

Details Montag, 07. September 2020 00:20

Durch ein 1:3 holte sich der SC St. Pantaleon-Erla drei Punkte bei der Union Rainbach im Mühlkreis und kann in der Tabelle ordentlich Boden gut machen.

Man zögerte auf beiden Seiten nicht sonderlich lange rum und startete mit aggressiven und offensiven Taktiken. Tobias Watzinger nutzte die Chance für St. Pantaleon/Erla und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Rainbach war in weiterer Folge um den Ausgleich bemüht und kam auch zu Chancen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten aber lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Gäste unbeeindruckt vom Ausgleich

Auch im zweiten Druchgang drückten die Rainbacher auf den Ausgleich und erarbeiteten sich Möglichkeiten. Das 1:1 von Rainbach i.M. stellte dann Rafael Dorninger mit einem klasse Volley sicher (62.). Der Treffer zum 2:1 sicherte St. Pant.-Erla nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Watzinger in diesem Spiel (72.). Julian Mayr stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den SC St. Pantaleon-Erla her (86.). Am Schluss gewann St. Pantaleon/Erla gegen die Union Rainbach im Mühlkreis.

Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gastgeber warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Mit einem Punkt auf der Habenseite steht die Union Rainbach im Mühlkreis derzeit auf dem 14. Rang.

Für den SC St. Pantaleon-Erla steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor zwei Niederlagen und ein Remis einsammelte.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – SC St. Pantaleon-Erla, 1:3 (0:1)

25 0:1 Tobias Watzinger

62 1:1 Rafael Dorninger

72 1:2 Tobias Watzinger

86 1:3 Julian Mayr

