Rainbach im Mühlkreis beendet gegen Luftenberg die Negativserie

Mit 0:3 verlor die ASKÖ Luftenberg am vergangenen Samstag deutlich gegen die Union Rainbach im Mühlkreis. Nach einem eher mühsamen Beginn fanden die Gäste in Hälfte zwei deutlich besser in die Partie und konnten das Spiel entscheiden.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Früh merkte man, das niemand so richtig warm wurde. Es gab viele Ballverluste und der Großteil des Spielgeschehens fand im Mittelfeld statt. Nachdem sich beide Mannschaften also für 45 Minuten neutralisiert hatten, schickte Schiedsrichter Horst Hüttler die Mannschaften in die Kabinen.

Rainbach wird warm

Die Gäste kamen deutlich aggressiver aus der Pause und sorgten für Gefahr. Bastian Sonnleitner brachte Rainbach i.M. schließlich nach 50 Minuten die 0:1-Führung. Das 0:2 durch Oliver Haiböck ließ den Gast zum zweiten Mal im Match jubeln (75.). Michael Zillhammer stellte schließlich in der 89. Minute den 0:3-Sieg für die Union Rainbach im Mühlkreis sicher. Am Ende nahm Rainbach i.M. bei Luftenberg einen Auswärtssieg mit.

Die ASKÖ Luftenberg wartet weiter auf den ersten Dreier auf heimischem Terrain. Insbesondere an vorderster Front kommt Luftenberg nicht zur Entfaltung, sodass nur fünf erzielte Treffer auf das Konto des Heimteams gehen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die ASKÖ Luftenberg die dritte Pleite am Stück.

Die Union Rainbach im Mühlkreis holte in dieser Partie ihren ersten Dreier. Mit dem Sieg schaffte man es, sich vom letzten Platz zu lösen und steht nun von Luftenberg und Pabneukirchen auf Platz zwölf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

1. Klasse Nord-Ost: ASKÖ Luftenberg – Union Rainbach im Mühlkreis, 0:3 (0:0)

50 0:1 Bastian Sonnleitner

75 0:2 Oliver Haiboeck

89 0:3 Michael Zillhammer

