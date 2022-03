USV St. Oswald/Fr. triumphiert im Gipfeltreffen

Details Freitag, 25. März 2022 23:28

Freitagabend, Flutlicht, Topspiel - etwa 500 Zuschauer nahmen sich Zeit und sahen ein absolutes Spitzenspiel der 1. Klasse Nordost. Der USV St. Oswald/Fr. empfing den Herbstmeister Tragwein-Kamig und machte den ersten wichtigen Schritt in Richtung Meistertitel. Die Hausherren machten es im Vergleich zum Hinspiel (3:2 Niederlage) diesmal besser und triumphierten letztendlich in einer umkämpften Partie mit 3:1.

St. Oswalds Lebensversicherung Lenz nicht zu stoppen

Den ersten Treffer in der Partie durften die Gästefans bejubeln, wiedermal war es St. Oswalds Top-Torjäger Robert Lenz der nach einer Ecke in Minute 34 goldrichtig stand und die Kugel im Gehäuse versenkte. Die Gäste ließen sich nicht beirren und verzeichneten folglich zwei gute Gelegenheiten, scheiterten aber zuerst am Querbalken und zwei Minuten später Heimgoalie Rene Stütz. Ausgerechnet zwei Minuten vor dem Pausenpfiff schockte Filip Rezac die Hametner-Elf erneut und brachte das Spielgerät nach einer erneuten Ecke im Tor unter. Auch in Durchgang zwei gelang es den Heimischen ihre Klasse auf den Platz zu bringen - nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war es wiederum Robert Lenz, der vom Elfmeterpunkt die Vorentscheidung brachte. St. Oswald ließ sich auch vom Anschlusstreffer in der 54. Minute durch Stefan Wurm nicht beirren und brachte die Führung staubtrocken über die Zeit und feierte einen immens wichtigen 3:1-Sieg.

Mit beeindruckenden 48 Treffern stellt der USV St. Oswald/Freistadt den besten Angriff der 1. Klasse Nord-Ost. Der USV St. Oswald/Fr. knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte St. Oswald/Fr. 11 Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der USV St. Oswald/Freistadt ungeschlagen ist.

Kurz vor Saisonende belegt SC Tragwein-Kamig mit 31 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Die gute Bilanz des SC BT-Bau Tragwein/Kamig hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Tragwein-Kamig bisher 9 Siege, vier Remis und zwei Niederlagen.

Während der USV St. Oswald/Fr. am kommenden Sonntag die Union Saxen empfängt, bekommt es der SC BT-Bau Tragwein/Kamig am selben Tag mit der Union Bad Kreuzen zu tun.

1. Klasse Nord-Ost: USV St. Oswald/Freistadt – SC BT-Bau Tragwein/Kamig, 3:1 (2:0)

54 Stefan Wurm 3:1

50 Robert Lenz 3:0

43 Filip Rezac 2:0

34 Robert Lenz 1:0