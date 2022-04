Bad Zell beendet Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Sonntag, 10. April 2022 09:10

Am Samstag verbuchte Bad Zell einen 4:2-Erfolg gegen Pabneukirchen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Union Bad Zell heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel gegen die Union Pabneukirchen hatte die Union Bad Zell für sich entschieden und einen 2:1-Sieg gefeiert.

Mairböck schießt Pabneukirchen fast im Alleingang ab

In der 26. Minute bejubelte Pabneukirchen vor 150 Zuschauern den ersten Tagestreffer – Andreas Hinterkörner traf aus kurzer Distanz ins Schwarze. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Bad Zell in Person von Florian Hölzl den Ausgleich (29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nach 52 Minuten beförderte die Union Bad Zell das Leder zum 2:1 ins gegnerische Netz, Florian Mairböck trug sich zum ersten Mal an diesem Tag in die Torschützenliste ein. Die Gastgeber markierten kurz darauf bereits das 3:1 (60.). Wieder zeichnete sich Mairböck für den Treffer verantwortlich, als er nach einem Eckball ans Spielgerät kam und staubtrocken einschoss. Auch diesmal kam die Antwort ganz prompt und so musste Bad Zell den Treffer von Manuel Gruber zum 2:3 hinnehmen (68.). Die Hausherren ließen sich von dem Anschlusstreffer jedoch nicht beirren - Florian Mairböck war in der 82. Spielminute einmal mehr zur Stelle, schnürte seinen Hattrick und sorgte für die Entscheidung.

Die Union Bad Zell muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Bad Zell findet sich in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat die Union Bad Zell derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Bad Zell. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Mit 39 Gegentreffern ist Pabneukirchen die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste stehen mit acht Punkten auf einem Abstiegsplatz. Nun musste sich die Union Pabneukirchen schon zwölf mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Pabneukirchen musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten acht Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Für die Mannschaften steht nun erst einmal eine Pause an, bevor die Union Bad Zell am 18.04.2022 auf die Union Rainbach im Mühlkreis trifft und die Union Pabneukirchen gegen die Union Wimberger Haus Lasberg spielt.

1. Klasse Nord-Ost: Union Bad Zell – Union Pabneukirchen, 4:2 (1:1)

82 Florian Mairböck 4:2

68 Manuel Gruber 3:2

60 Florian Mairböck 3:1

52 Florian Mairböck 2:1

29 Florian Hölzl 1:1

26 Andreas Hinterkörner 0:1