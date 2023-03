Neuerwerbung beschert dezimierter Union Bad Kreuzen wichtigen "Dreier"

Details Samstag, 18. März 2023 11:16

Zum Rückrundenauftakt der 1. Klasse Nord-Ost stand das Kräftemessen zwischen der Union Bad Kreuzen und der Union Rainbach/M. auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Tabellenelften und dem Viertplatzierten waren die Gäste zu favorisieren, zumal die Rainbacher im Hinspiel einen souveränen 3:0-Sieg gefeiert hatten und danach ausgezeichnet durch den Herbst gekommen waren. Doch nach drei Unentschieden in den letzten vier Partien gingen die Gäste am Freitagabend leer aus, zogen mit 0:1 den Kürzeren und mussten die fünfte Saisonniederlage einstecken. Die Heimelf von Coach Richard Grammer hingegen startete nach drei Pleiten zum Herbstausklang ausgezeichnet ins Frühjahr und verschaffte sich im achten Heimspiel mit dem dritten Sieg etwas Luft von den hinteren Plätzen.

Neuerwerbung bringt Grammer-Elf früh in Führung

Die Hausherren starteten gut in die Partie, legten ihr Spiel offensiv an und waren in der Anfangsphase das klar bessere Team. Nach insgesamt 314 Minuten ohne Tor durften sich die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern über den ersten Treffer freuen. Mit Anton Groznica, der in der Winterpause von Bezirksligist Mitterkirchen nach Bad Kreuzen gewechselt war, konnte eine Neuerwerbung den Torfluch bannen. Nach einer Ecke stellte der 26-jährige Kroate auf 1:0. Nach dem Führungstreffer hatte die Grammer-Elf das Geschehen weiterhin unter Kontrolle, nach rund 25 Minuten fanden die Gäste aber zusehends besser ins Spiel und gestalteten das Match fortan ausgeglichen. Bis zur Pause blieb es aber bei der knappen Bad Kreuzener Führung.

Bad Kreuzen in der Schlussphase nur noch zu neunt

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichterin Haunschmid waren die Rainbacher um den Ausgleich bemüht, die Grammer-Elf hatte das Geschehen aber auch im zweiten Durchgang weitgehend im Griff. Nachdem hüben wie drüben die eine oder andere Chance nicht genutzt werden konnte, kam in der Schlussphase Hektik auf. Ausgerechnet Groznica, der kurz zuvor wegen Kritik verwarnt worden war, sah nach einem Foul erneut Gelb und musste den Platz vorzeitig verlassen. Drei Minuten später waren die Bad Kreuzener nur noch zu neunt, als auch Michael Leonhardsberger die Ampelkarte sah und frühzeitig unter die Dusche musste. Doch die Rainbacher konnten das klare numerische Übergewicht nicht nutzen und agierten gegen kampfstarke Hausherren ideenlos. Beinahe wäre den neun verbliebenen Bad Kreuzenern ein weiterer Treffer geglückt, Patrick Binder konnte zwei Konterchancen aber nicht nutzen. Kurz danach war Schluss und der fünfte Saisonsieg der Union Bad Kreuzen amtlich.

Roland Aigner, Sektionsleiter Union Bad Kreuzen:

"Nach der Pleitenserie am Ende der Hinrunde ist dieser Dreier ungemein wichtig und war zudem auch verdient. Unsere Mannschaft hat in Unterzahl tolle Moral bewiesen, aufopferungsvoll gekämpft und drei wichtige Punkte eingefahren. Nachdem wir in den letzten Spielen nicht getroffen haben, hat am Freitag auf der richtigen Seite die Null gestanden".

