Pühringer macht den Unterschied: Union Rainbach dank Last-Minute-Treffer gegen Bad Zell voll im Geschäft

Details Samstag, 27. Mai 2023 12:28

Durch ein 3:2 holte sich die Union Rainbach i.M. in der Partie gegen die Union Bad Zell drei Punkte. Die Union Rainbach im Mühlkreis wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit der Heimmannschaft ein 2:1-Sieger feststand.

Unterhaltsames Hin und Her

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff einer mittelmäßigen ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Dafür ging es dann nach dem Seitenwechsel rund, sahen die Zuschauer gleich fünf Treffer. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Vor 2.477 Zuschauern stellte Tobias Auer das 1:0 für Rainbach i.M. sicher (61.). Nach 64 Minuten beförderte Rainbachs Lukas Pühringer die Kugel eiskalt zum 2:0 ins gegnerische Netz. In der 71. Minute erzielte die Union Bad Zell durch Florian Hölzl den 1:2-Anschlusstreffer. Roland Freinschlag war es, der in der 78. Minute den Ball im Gehäuse von Rainbach i.M. unterbrachte und die Hausherren so mit dem Ausgleich schockte. Die Union Rainbach im Mühlkreis witterte aber ihre Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (86.) – wieder durfte sich Pühringer feiern lassen. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Rainbach i.M. Bad Zell 3:2.

Zahlen und Fakten

Die Union Rainbach im Mühlkreis machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz. In den letzten fünf Partien rief Rainbach i.M. konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt die Union Bad Zell eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. In der Verteidigung der Gäste stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zuletzt war bei Bad Zell der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächster Prüfstein für die Union Rainbach im Mühlkreis ist auf gegnerischer Anlage die Union Saxen (Samstag, 13:00 Uhr). Einen Tag später misst sich die Union Bad Zell mit der Union Schönau.

1. Klasse Nord-Ost: Union Rainbach im Mühlkreis – Union Bad Zell, 3:2 (0:0)

86 Lukas Pühringer 3:2

78 Roland Freinschlag 2:2

71 Florian Hölzl 2:1

64 Lukas Pühringer 2:0

61 Tobias Auer 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei