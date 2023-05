Union Schönau dank starker zweiter Halbzeit gegen Lasberg voll im Geschäft

Details Montag, 29. Mai 2023 00:44

Die Union Lasberg blieb gegen die Union Schönau chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich die Union Schönau als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit der Heimmannschaft Glücksgefühle beschert.

Schönau dreht nach Seitenwechsel auf

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Schönau und die Wimberger Sportunion Lasberg ohne Torerfolg in die Kabinen – bislang hatte die Partie einiges zu bieten, lediglich Tore waren noch keine zu bejubeln. Die Union Schönau brach dann den Bann durch Jan Schönbauer in der 67. Minute und markierte die Führung. Gerald Kiesenhofer erhöhte für Schönau auf 2:0 (76.). Fabian Farthofer legte in der 87. Minute zum 3:0 für die Union Schönau nach. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Kriechbaumer nach einer Ecke per Kopf für einen Treffer sorgte (94.). Letztlich feierte Schönau gegen die Union Lasberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Zahlen und Fakten

Mit elf Siegen und elf Niederlagen weist die Union Schönau eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht Schönau im Mittelfeld der Tabelle.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der Gast deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Lasberg in diesem Ranking auf.

Mit diesem Sieg zog die Union Schönau an der Wimberger Sportunion Lasberg vorbei auf Platz sieben. Die Union Lasberg fiel auf die achte Tabellenposition.

Am kommenden Sonntag tritt Schönau bei der Union Bad Zell an, während Lasberg zwei Tage zuvor die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau empfängt.

1. Klasse Nord-Ost: Union Schönau – Wimberger Sportunion Lasberg, 4:0 (0:0)

94 Andreas Kriechbaumer 4:0

87 Fabian Farthofer 3:0

76 Gerald Kiesenhofer 2:0

67 Jan Schoenbauer 1:0

