"Jeder will in die Bezirksliga" - SV Lambrechten voll auf Meisterkurs

Erster Platz in der Tabelle, noch ungeschlagen, die beste Offensive wie Defensive in der Liga und sogar noch ein Spiel weniger als der erste Verfolger. Die Bilanz des SV Bäck Baggerungen Lambrechten liest sich fast wie ein Märchen. Kein Team aus der 1. Klasse Nord-West schaffte es die Elf von Trainer Rudolf Parzermair zu bezwingen. "Da braucht man glaube ich nicht mehr dazu sagen. Es ist alles super gelaufen." Ein bisschen mehr hatte der Trainer dann aber doch noch zu erzählen.

"Das gab es noch nie"

Die abgelaufene Herbstsaison ist ein Novum für den Verein. "Das gabe es glaube ich noch nie, dass beide Teams Herbstmeister geworden sind. Also Kampfmannschaft und Reserve." Dass die Stimmung im Verein dementsprechend gut ist, versteht sich von selbst. "Die ist sehr gut, ist klar." Und auch die Frage, welche Ziele man sich für das Frühjahr gesetzt hat, erübrigt sicht. "Jeder will in die Bezirksliga. Da wollen wir früher oder später wieder hin. Im letzten Jahr haben wir es leider nicht mehr gepackt." Profitiert hat man in dieser Saison natürlich auch vom Erreichen des Innviertler Cupfinales, das man gegen den UFC Peterskirchen verloren hat. "Diesen Schwung haben wir mitgenommen, bis auf die letzten zwei oder drei Spiele. Da ist uns schon etwas die Luft ausgegangen, da die Saison eben schon sehr lange war."

"Vorbereitung läuft gut"

Die fast perfekte Hinrunde ist für den SV Lambrechten trotzdem kein Grund zum Ausruhen. "Wir haben in der Pause ein paar Dinge verbessert, wo es noch Potenzial gab. Wir sind auf einem guten Weg", erzählt Parzermair. Außerdem hat man sich in der Winterpause noch einmal verstärkt. Mit Rene Laher kehrt ein gebürtiger Lambrechtner von Pram zurück in die Heimat. "Er ist als zweiter Tormann vorgesehen." Abgänge gibt es zwar keine zu vermelden, dennoch ist der Trainer nicht voll und ganz zufrieden mit dem Kader. "Mehr Breite wäre gut gewesen. Im Frühjahr kommen wahrscheinlich ein paar Sperren dazu. Wir haben uns umgesehen und auch Gespräche geführt, aber es hat sich nichts ergeben. Damit müssen wir jetzt arbeiten." Zu den hervorragenden Leistungen kommt noch hinzu, dass man so gut wie verletzungsfrei durch den Herbst gekommen ist. Bis auf ein paar Erkrankungen und kleineren Verletzungen gibt es keine Ausfälle zu beklagen. Das kann sich natürlich jederzeit ändern.

Kein Trainingslager in diesem Jahr

"Heuer gibt es zum ersten Mal kein Trainingslager. Das haben wir gemeinsam mit dem Vorstand so entschieden. Wir sind in den Jahren zuvor mit zu vielen Verletzungen nach Hause gekommen." Trotzdem war man in der Vorbereitung schon sehr fleißig und auch sehr erfolgreich. Drei Testpiele hat man bisher absolviert, welche man allesamt gewinnen konnte. Ein 3:2 gegen Neumarkt, ein 3:0 gegen Taiskirchen und ein 3:1 gegen Aurolzmünster gab es zu verbuchen. Ein weiteres Testspiel ist noch gegen Kallham geplant. Außerdem steht eine Woche vor dem Rückrundenauftakt noch das Nachtragsspiel gegen Waizenkirchen an.

Das Saisonziel ist klar

"Die Meisterschaft ist klarerweise das Ziel. Wir wollen die ungeschlagene Serie so lange wie möglich halten." Zu früh will man sich allerdings noch nicht freuen, denn die Konkurrenz schläft naturgemäß nicht. "Unser stärkster Gegner Natternbach hat extrem an Qualität zugelegt. Sie haben drei wirklich gute Spieler geholt. Vor der Saison waren sie auch Meisterkanditat Nummer eins. Wir treffen in der achten Runde auf sie. Bis dahin möchten wir vor ihnen bleiben, dafür geben wir alles."

