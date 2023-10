Punkteteilung! Union Schardenberg nimmt aus Neukirchen/W. einen Punkt mit

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 21:45

Den Auftakt in den 8. Spieltag der 1. Klasse Nord-West machte am Samstagnachmittag unter anderem die Begegnung zwischen der Union Neukirchen am Walde und der Union Schardenberg. Während die Hausherren in der laufenden Saison bereits 15 Punkte einfahren konnten und ganz oben in der Tabelle stehen, befindet sich Schardenberg mit 10 Zähler am Punktekonto im Tabellenmittelfeld. Letzte Woche mussten sich die Neukirchner in Schärding knapp mit 4:2 geschlagen geben, Schardenberg spielte beim Heim-Derby gegen Rainbach Unentschieden. Diese Partie verspricht also ordentlich Spannung – am Ende ging keiner der beiden Mannschaften als Sieger hervor und das Match endete mit einem 1:1-Unentschieden.

Freistoßtreffer bringt Schardenberg in Führung

Rund 150 Zuseher verfolgten an diesem Samstagnachmittag das Spiel in Neukirchen. Die erste Chance im Spiel hatten die Heimischen, ein Abschluss nach einem Flankenball fiel jedoch zu schwach aus. Mit der ersten Möglichkeit für Schardenberg gingen schließlich die Gäste in Front. Ein Freistoß von Florian Friedl wurde noch abgefälscht und landete zur 1:0-Führung für Schardenberg im Netz. Nach dieser Führung war Neukirchen besser im Spiel, kam jedoch nicht zu den konkreten Torchancen. Schardenberg hatte kurz vor dem Pausenpfiff noch die große Torchance aufs 2:0, ein Kopfball konnte jedoch nicht gewinnbringend verwertet werden. Damit ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Schardenberg in die Kabinen.

Neukirchen gleicht in Durchgang zwei aus

Auch nach Wiederbeginn von Schiedsrichter David Hemetsberger hatten die Hausherren etwas mehr vom Spiel und kamen schließlich auch zum Ausgleich. Nach einem misslungenen Klärversuch der Abwehr der Schardenberger kam Tamas Vasko per Kopf an den Ball und egalisierte den Spielstand (53.). In weiterer Folge gab es hüben wie drüben Chancen auf den Siegestreffer, Schardenberg hatte die deutlicheren Chancen. Den Matchball hatte schlussendlich Adrian Peham, als er allein auf das gegnerische Tor zulief, er die Kugel jedoch nicht im Tor unterbringen konnte. Somit endete die Partie nach 90 Minuten mit einem 1:1-Unentschieden und damit der Punkteteilung.

Stimme zum Spiel:

Stefan Moser, Sektionsleiter Union Schardenberg:

„Das Spiel war sehr hektisch, viele lange Bälle auf beiden Seiten. Neukirchen war etwas besser im Spiel, kam aber nicht zu den zwingenden Chancen. Kurz vor der Pause hätten wir auf 2:0 erhöhen können. In der zweiten Spielhälfte wollten wir durch Konter gefährlich werden, kassierten das 1:1 dann äußerst unglücklich.“

