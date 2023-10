Tor in Minute 95! FC Münzkirchen feiert späten Derbysieg

Details Montag, 09. Oktober 2023 10:12

Derbytime auf der CAB-Sportanlage in Rainbach. Etwa 300 Besucher ließen es sich nicht nehmen am Sonntag den Mannen vom Union Rainbach/I. und dem FC Münzkirchen auf die Füße zu schauen. Spieltag 8 in der 1. Klasse Nord-West bringt wieder einmal ein Derby. An Selbstvertrauen dürfte es den Mannen aus Rainbach nicht mangeln, konnte man doch seit Spieltag 1 nicht mehr bezwungen werden. Letztes Wochenende gab es ein glückliches 1:1 in Schardenberg. Anders ist die Gefühlslage bei den Gästen aus Münzkirchen. Zwar konnte man am letzten Spieltag einen souveränen 5:2 Sieg gegen Obernberg/Ort einfahren, jedoch gab es in den Wochen davor nicht viel zu holen für Mannen von Neo-Trainer Josef Hamedinger.

Schwache erste Halbzeit - Heimelf mit später Führung

Da die Gäste aus Münzkirchen eine starke Heimmannschaft erwartet hatten gingen sie das Spiel bewusst defensiv an. Dies hatte zur Folge, dass das Spiel in den ersten MInuten vor sich in plätscherte und es weder vor dem Heim-, noch vor dem Auswärtstor gefährlich wurde. Es entwickelte sich eine Partie mit viel Kampf im Mittelfeld und vielen Abspielfehlern. Nach etwa einer halben Stunde war es dann soweit. Die Heimelf verzeichnete die erste nennenswerte Torchance des Spiels. Nach einen schön vorgetragenen Angriff kam Rainbachs "10er" frei am 16er zum Abschluss, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten die Fans der Heimischen dann doch noch jubeln. Nach einem schön ausgeführten Freistoß kam Wallisch mit dem Kopf an den Ball und versenkte diesen zur vielumjubelten Führung. Pause.

Münzkirchen dreht die Partie in der Nachspielzeit

Angespornt durch den Rückstand wollten die Gäste aus Münzkirchen nun etwas offensiver in die zweite Halbzeit gehen. Nach einem Ballgewinn in Minute 56 erspielte man sich die erste gute Torchance. Eine Flanke von links in den Rückraum der Abwehr gelangte zu Münzkirchens Beham, der sich ein Herz nahm und direkt abzog. Sein Schuss aus etwa 16 Metern ließ Kandzic im Tor der Heimelf keine Chance und so stand es 1:1. In der Folge kamen die Rainbacher wieder besser in Spiel und hatten gute Tormöglichkeiten um das Spiel für sich zu entscheiden, scheiterten aber allesamt am glänzend aufgelegten Gästegoalie Kapfhammer. Als sich die Zuseher schon mit einer Punkteteilung abgefunden haben, wollten es die Münzkirchner noch einmal wissen. In Minute 94 gab es nochmal einen Eckball. Der Ball segelte in den 16er, wo Münzkirchens Haidinger am höchsten steigt und unahltbar einköpft. Grenzenloser Jubel im Fanlager der Gäste!

Josef Hamedinger, Neo-Trainer FC Münzkirchen:

"Das Derby hat wahrscheinlich die Erwartungen der Fans nicht erfüllt. Rainbach hatte nicht den besten Tag. Für uns sind die Punkte sehr wichtig, dass wir den Anschluss ans Mittelfeld halten können. Die Personaldecke ist bei uns aktuell sehr dünn, deswegen freuen wir uns besonders über diesen Sieg. Rainbach erwarten wir dennoch am Ende der Saison ganz weit vorne."

