Union Diersbach weiter im Aufwind! Vierter Sieg en suite bei 1:2-Auswärtssieg gegen Union Raab

Ein spannendes Aufeinandertreffen hielt die 18. Runde der 1. Klasse Nord-West bereit. Im Topspiel der Runde traf die Drittplatzierte Union Raab auf die Union Diersbach, die Rang zwei im Tableau belegen. Vergangenes Wochenende waren beide Teams erfolgreich, Raab gewann gegen Münzkirchen 5:3, Diersbach feierte einen 3:1-Heimsieg vs. Kopfing. Das Hinspiel in dieser Partie war 2:1 für die Union Raab ausgegangen. Am Ende endete diese Begegnung mit einem 2:1-Sieg der Union Diersbach gegen Raab.

Torreiche Anfangsphase

Rund 150 Besucher verfolgten diese Begegnung am Sonntagnachmittag in der Kogler Arena. Die Diersbacher erwischten gleich den besseren Start in die Partie und gingen schließlich nach 180 Sekunden auch in Front. Niklas Klamminger bekam ein Zuspiel, war alleine Richtung dem Raaber Schlussmann unterwegs und vollendete mit einem Abschluss in die Ecke. Auch nach diesem Treffer waren die Gäste besser im Spiel und offensiv auch das gefährlichere Team. Michael Pötzl erhöhte mit einem herrlichen Abschluss nach 12 Minuten auf 2:0. Doch nur kurze Zeit später kam es in der Defensive der Diersbacher infolge eines langen Balles zu einer Unstimmigkeit, Jan Vejvar schnappte sich die Kugel und traf flach in die Ecke - Anschlusstreffer! Bis zur Halbzeitpause hatten die Gäste noch Möglichkeiten auf weitere Treffer, es ging nach 45 Minuten aber mit der 1:2-Gästeführung in die Kabinen.

Keine weiteren Treffer in Halbzeit zwei

Durch diesen knappen Ein-Tore-Vorsprung war in Halbzeit zwei noch alles möglich. Diersbach war in der offensive weiterhin brandgefährlich, brachte die Kugel aber nicht mehr hinter die Linie, die Heimischen kamen nur mehr zu Halbchancen. Obwohl Diersbach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es zugleich auch die Union Raab zugleich, die Partie zu drehen. Die Partie endete damit mit einem 1:2-Sieg der Union Diersbach, die damit weiterhin an Liga-Leder St. Roman dranbleiben.

Nächster Prüfstein für die Union Raab ist die Union Raiffeisen Prambachkirchen (Sonntag, 16:30 Uhr). Die Union Diersbach misst sich am selben Tag mit der SPG Sigharting/Andorf 1b (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Josef Steinmann, Sektionsleiter Union Diersbach:

„Wir waren in der ersten Halbzeit klar tonangebend, hatten einige Chancen bis zum Pausenpfiff. Es hätten in den ersten 45 Minuten weitere Treffer von uns folgen müssen. Auch nach der Pause waren wir die gefährlichere Mannschaft. Der Sieg ist damit hochverdient.“

1. Klasse Nord-West: Union Kogler-Dach Raab – Union Sanube Diersbach, 1:2 (1:2)

16 Jan Vejvar 1:2

12 Michael Pötzl 0:2

3 Niklas Joachim Klamminger 0:1

Details

