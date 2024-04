Union Rainbach fährt 5:1-Kantersieg gegen Tabellenschlusslicht SV Obernberg/Ort ein

Details Montag, 08. April 2024 19:10

Spieltag 17 in der 1. Klasse Nord-West: Die Union Rainbach/Innkreis empfing vor heimischen Publikum die SPG Obernberg/Ort am heißen Sonntagnachmittag. Die Heimischen sind im gesicherten Mittelfeld unterwegs, für die Obernberger hingegen läuft es weiterhin überhaupt nicht, mit nur zwei Punkten bildet man das Schlusslicht. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen. Obernberg/Ort blieb gegen Rainbach am Ende chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Rainbach hatte vorab die besseren Karten.

Tabellenschlusslicht hält in Anfangsphase gut dagegen

Vor rund 200 Besuchern kamen die beiden Mannschaften am Sonntagnachmittag in der CAB-Sportanlage auf das Spielfeld. In den ersten Minuten dieses Duells war das Geschehen noch größtenteils relativ ausgeglichen. Nach zwanzig Minuten brachte Benjamin Suljanovic die Union CAB Rainbach/Innkreis mit 1:0 in Führung, nachdem er nach einer schönen Einzelaktion erfolgreich abschloss. Dieser erster Treffer war für die Kothbauer-Elf schließlich dann auch der Dosenöffner, man kam immer besser in das Spiel. Kurz vor dem Pausenpfiff verwertete Rumen Kerekov einen Flanken-Flugball von Tobias Stockinger zum 2:0. Mit der Führung für Rainbach ging es in die Halbzeitpause.

Torfestival in Durchgang zwei ohne Gegenwehr von Obernberg

Nach Wiederanpfiff von Schiedsrichter Breitwieser agierten die Heimischen weiterhin souverän und waren besser im Spiel. Von den Obernbergern kam in Durchgang zwei nichts nennenswertes mehr. So erspielten sich die Rainbacher noch einige Chancen, mit dem 3:0 von Kerekov für die Union Rainbach/Innkreis war das Spiel dann eigentlich schon entschieden (60.). Für das 4:0 der Union Rainbach sorgte Benjamin Wallisch, der in Minute 69 zur Stelle war. Kerekov durfte in diesem Spiel auch noch seinen Triplepack bejubeln, als er mit dem 5:0 für Rainbach das Ergebnis weiter in die Höhe drehte und seinen dritten Treffer bejubelte. Doppelt bitter kam es für Obernberg noch kurz vor Schluss, als es die Gelb-Rote Karte gegen Florian Steiger nach Kritik gab. Das Schlusslicht kam kurz vor dem Ende durch Josip Stipic noch zum Ehrentreffer (89.), der aber unbedeutend war. Am Ende kam die Union CAB Rainbach/Innkreis gegen die Gäste zu einem verdienten 5:1-Sieg.

Während die Union Rainbach/Innkreis am kommenden Sonntag ATSV Handyshop.at Schärding/SK empfängt, bekommt es das Tabellenschlusslicht, die SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort am selben Tag mit der Union R&R Web Neukirchen/W. zu tun.

Stimme zum Spiel:

Thomas Gnigler, Sektionsleiter Union Rainbach/Innkreis:

„Das Spiel begann recht ausgeglichen, die Obernberger hielten bis zum 1:0 gut dagegen. Der erste Treffer war für uns auch der Dosenöffner. Am Ende wurden wir aufgrund der Tabellensituation unserer Favoritenrolle gerecht und feierten einen ungefährdeten Sieg. Von den Gästen kam in Durchgang zwei offensiv nichts mehr.“

1. Klasse Nord-West: Union CAB Rainbach/Innkreis – SPG Wiesinger Bau Obernberg/Ort, 5:1 (2:0)

89 Josip Stipic 5:1

78 Rumen Stefanov Kerekov 5:0

69 Benjamin Wallisch 4:0

60 Rumen Stefanov Kerekov 3:0

38 Rumen Stefanov Kerekov 2:0

18 Benjamin Suljanovic 1:0

