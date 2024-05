5:1-Triumph: SV Waizenkirchen dominiert in Sigharting klar

Details Freitag, 10. Mai 2024 15:04

Zum Auftakt des 22. Spieltages der 1. Klasse Nord-West zeigte SV Waizenkirchen am Donnerstag eine beeindruckende Leistung beim Gastspiel gegen SPG Sigharting/Andorf 1b, wo sie die Gastgeber mit einem klaren 5:1-Kantersieg besiegen konnten. Von Beginn an setzte Waizenkirchen mit intensivem Pressing und schnellen Angriffen die Sighartinger unter Druck, was sich im Endergebnis deutlich widerspiegelte.

Blitzstart für Waizenkirchen - drei Tore in 17 Minuten

Das Spiel begann nach Anpfiff von Referee Balatinac mit einem Paukenschlag von Waizenkirchen, als David Stockinger bereits in der 7. Minute das erste Tor der Partie erzielte. Nach einer schönen Vorlage von Maxim Bogdan konnte Stockinger seinen neunten Saisontreffer verbuchen und setzte damit ein frühes Zeichen in dieser Begegnung. Dieser frühe Treffer verstärkte den Eifer der Waizenkirchner, die weiterhin aggressiv nach vorne spielten. In der 15. Minute baute Daniel Aigner die Führung schließlich mit einem präzisen Freistoß aus etwa 20 Metern aus. Nur Sekundenbruchteile später, in der 17. Minute, traf Maxim Bogdan zum zweiten Mal und brachte den dritten Treffer herbei.

Sigharting findet kurzzeitig zurück, Waizenkirchen bleibt dominant

Obwohl die Heimischen, die SPG Sigharting/Andorf 1b, sichtlich bemüht war, ins Spiel zu finden, war es Waizenkirchen, die die Partie dominierten. In der 30. Minute gelang Julian Nagl jedoch der Anschlusstreffer zum 1:3, was den Heimfans kurz Hoffnung auf ein mögliches Comeback der Sighartinger gab. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Waizenkirchen antwortete schnell mit einem weiteren Treffer durch Maxim Bogdan in der 37. Minute, was das Spiel vor der Halbzeitpause praktisch entschied. Die erste Halbzeit endete damit mit einem Stand von 4:1 für die Gäste, wo Waizenkirchen klar die Oberhand behielt.

In der zweiten Halbzeit setzte Waizenkirchen die dominante Spielweise fort. Moritz Wolfsteiner erhöhte in der 54. Minute nach Vorarbeit von Gregor Mair auf 5:1. Trotz weiteren Chancen der Gäste wollte ein weiterer Treffer nicht mehr gelingen und so blieb es am Ende beim deutlichen 1:5-Auswärtssieg der Waizenkirchner. Von Sigharting kam in dieser Begegnung über weite Strecken einfach viel zu wenig, weshalb man gegen starke Waizenkirchner diesmal einfach keine Chance hatte.

Stimme zum Spiel:

Michael Aigner, Sportlicher Leiter SV Waizenkirchen:

„Wir sind gleich gut ins Spiel gestartet und hatten in den ersten Minuten gleich zwei gute Chancen, die wir jedoch nicht nutzen konnten. Mit den schnellen drei Toren sorgten wir aber früh für klare Verhältnisse. Am Ende ist es ein klarer und verdienter Sieg, in der zweiten Halbzeit war nicht mehr wirklich viel los. Eigentlich war das Spiel schon in der Halbzeit entschieden“.

