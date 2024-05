Dank Last-Minute-Treffer: Union Kopfing holt bei ATSV Schärding Remis

Details Montag, 06. Mai 2024 19:35

In einem packenden Match der 21. Runde standen sich der ATSV Schärding/SK und die Union Kopfing in der 1. Klasse Nord-West gegenüber. Beide Mannschaften waren im unteren Tabellendrittel angesiedelt, der ATSV ist noch mitten im Abstiegskampf involviert, doch auch Kopfing darf sich zum Endspurt dieser Spielzeit nicht mehr allzu viele Ausrutscher leisten. Diese Begegnung endete mit einem in Summe gerechten 1:1-Unentschieden. Trotz nur wenigen wirklich torgefährlichen Chancen auf beiden Seiten konnten sich die Teams nicht voneinander absetzen, was das Spiel bis zum Schlusspfiff offen und interessant hielt.

Erste Halbzeit ohne Tore, mit nur wenigen Chancen

Das Spiel wurde von Schiedsrichter Wohlthan eröffnet und begann mit Engagement beider Mannschaften, denn verlieren wollten beide Teams im Abstiegskampf nicht. In den ersten Minuten kamen beide Mannschaften zwar hin und wieder vor den Kasten, wobei es nicht besonders gefährlich wurde. Der ATSV Schärding/SK kam durch Istvan Eszlatyi und Semir Dedic zu zwei Abschlüssen, die aber nicht von großer Bedeutung waren. Auf der Gegenseite kam der Gast durch Huso Tahric zu einer guten Kopfballchance, doch Tore blieben in der ersten Halbzeit aus. Beide Teams kämpften hart, doch die Defensive stand sicher und beide Angriffe hatten die Visiere noch nicht richtig eingestellt.

Spannende zweite Halbzeit mit Toren auf beiden Seiten

Nach der Pause nahm das Spiel an Fahrt auf. Der ATSV Schärding/SK eröffnete die zweite Halbzeit mit einem Tor durch Semir Dedic, der einen Diagonalball bekam, nicht zu stoppen war und so schließlich in der 47. Minute zur Führung traf, was dem Spiel eine neue Dynamik verlieh. Dieser Treffer schien den ATSV zu beflügeln, die in der Folge sich weitere gute Chancen erarbeiten wollten, doch im letzten Drittel zu ungenau waren. Darunter blieb auch ein Fernschuss erfolglos. Trotz des Rückstands gab sich Union Kopfing nicht geschlagen und kämpfte verbissen um den Ausgleich, die beste Ausgleichschance hatte nach einer guten Stunde Huso Tahric. Die Kopfinger Bemühungen wurden in der 90. Minute belohnt, als Peter Bodo mit einem präzisen Freistoß den Ausgleich erzielte. Dieses späte Tor setzte den Schlusspunkt in einem spannenden Spiel. Das Spiel endete damit mit einem 1:1-Unentschieden, ein Ergebnis, das die Leistungen beider Teams angemessen widerspiegelt. Dieses Unentschieden mag für beide Seiten zwar enttäuschend sein, spiegelt jedoch die Ausgeglichenheit des Spiels wider und zeigt, dass bis zum Schlusspfiff alles möglich ist.

Stimme zum Spiel:

Martin Leitner, Sektionsleiter Union Kopfing:

„Es war grundsätzlich eine sehr ausgeglichene Partie, mit nur wenig zwingenden Torchancen auf beiden Seiten in der ersten Halbzeit. Den Unterschied beim ersten Treffer machte der torgefährliche Schärdinger Angreifer Semir Dedic mit einer schönen Einzelaktion. Es hat alles nach einem 0:1 ausgeschaut, mit dem Freistoß in der Nachspielzeit gelang uns aber noch der Ausgleichstreffer. Wir wollten das Punktepolster auf den ATSV aufrechterhalten, was uns auch gelang. In Summe war es ein leistungsgerechtes Remis“.

