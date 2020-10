St. Roman stampft Neukirchen/Walde in den Boden

Details Sonntag, 18. Oktober 2020 21:50

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich St. Roman und Neukirchen/W mit dem Endstand von 8:1. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Union St. Roman wusste zu überraschen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gastgeber bereits in Front. Peter Csorba markierte in der vierten Minute die Führung. Adam Kadlec trug sich in der 19. Spielminute in die Torschützenliste ein. Den Vorsprung von St. Roman ließ Tobias Kohlbauer in der 21. Minute anwachsen. Csorba legte in der 30. Minute zum 4:0 für die Union St. Roman nach. Der tonangebende Stil von St. Roman spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Es geht weiter nach vorne

Csorba gelang ein Doppelpack (47./49.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Petr Pasecky erzielte in der 70. Minute den Ehrentreffer für die Union R&R Web Neukirchen/W. Innerhalb weniger Minuten trafen Markus Stiglbrunner (71.) und Csorba (75.). Damit bewies die Union St. Roman nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Am Ende fuhr die Union St. Roman einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte St. Roman bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Neukirchen/Walde in Grund und Boden spielte. Besonders Peter Csorba glänzte an diesem Tag, konnte er Neukirchen ganze fünf Treffer einschenken.

Die Union St. Roman nimmt mit 17 Punkten den vierten Platz in der Tabelle ein. Zuletzt lief es erfreulich für St. Roman, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Gäste holten auswärts bisher nur sechs Zähler. Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt die Union R&R Web Neukirchen/W. den siebten Platz in der Tabelle ein. Die Stärke von Neukirchen/Walde liegt in der Offensive – mit insgesamt 26 erzielten Treffern.

1. Klasse Nord-West: Union St. Roman – Union R&R Web Neukirchen/W, 8:1 (4:0)

4 Peter Csorba 1:0

19 Adam Kadlec 2:0

21 Tobias Kohlbauer 3:0

30 Peter Csorba 4:0

47 Peter Csorba 5:0

49 Peter Csorba 6:0

70 Petr Pasecky 6:1

71 Markus Stiglbrunner 7:1

75 Peter Csorba 8:1