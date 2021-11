St. Marienkirchen/Schärding beendet die Negativserie - 3:1-Auswärtssieg bei Waizenkirchen

Details Sonntag, 07. November 2021 16:43

Durch ein 3:1 holte sich der TSV St. Marienkirchen/Schärding drei Punkte beim SV Guschlbauer Waizenkirchen.

Für die 1:0-Führung der Gäste war Julian Untermaierhofer verantwortlich. Vor 150 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Dominik Wimmeder den Vorsprung von TSV St. Marienkirchen/Schärding. Schließlich vollendete Pascal Mayr zum dritten Tagestreffer in der 23. Spielminute. Bevor es in die Pause ging, hatte Jochen Christian noch das 1:3 des SV Guschlbauer Waizenkirchen parat (45.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Keine Veränderung in der Tabelle

Trotz der Schlappe behält SV Guschlbauer Waizenkirchen den achten Tabellenplatz bei. Der letzte Dreier liegt für den Gastgeber bereits drei Spiele zurück. Gegner TSV St. Marienkirchen/Schärding muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur vier Zähler. Im letzten Match der Hinrunde tat der TSV St. Marienkirchen/Schärding etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz neun. Nach vier sieglosen Spielen ist man wieder in der Erfolgsspur. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Für den SV Guschlbauer Waizenkirchen geht es am Sonntag zu Hause gegen die Union CARIBAS Diersbach weiter. TSV St. Marienkirchen verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 20.03.2022 bei der DSG Union Sigharting wieder gefordert.

1. Klasse Nord-West: SV Guschlbauer Waizenkirchen – TSV St. Marienkirchen/Schärding, 1:3 (1:3)

10 Julian Untermaierhofer 0:1

12 Dominik Wimmeder 0:2

23 Pascal Mayr 0:3

45 Jochen Christian 1:3

