SV Lambrechten feiert gegen 10 Kopfinger siebenten Sieg in Serie

Details Sonntag, 18. September 2022 15:43

In der sechsten Runde der 1. Klasse Nord-West stand das Kräftemessen zwischen der Union Josko Kopfing und dem SV Bäck Baggerungen Lambrechten auf dem Programm. Die Heimelf von Neo-Trainer Harald Schimak feierte zuletzt am Stück drei Siege und wollte diese Serie gegen den Tabellenführer fortsetzen. Doch der seit 15. Mai ungeschlagene Ligaprimus stellte seine aktuelle Stärke auch am Samstagnachmittag unter Beweis, setzte sich souverän mit 4:0 durch, fuhr bereits den siebenten "Dreier" in Folge ein und lacht weiterhin von der Tabellenspitze.

Elfmeter bringt Gäste in Front

Vor rund 200 Besuchern verzeichneten die Hausherren den bessereen Start und fanden in der Anfangsphase eine große Chance zur Führung vor, Lambrechtens Alexander Pointner kratzte den Ball jedoch im letzten Moment von der Linie. Nach rund 20 Minuten fand der Tabellenführer zusehends besser ins Spiel und bekam das Geschehen unter Kontrolle. Nach 35 Minuten flankte der beste SVL-Kicker an diesem Nachmittag, Mario Kettl, das Leder in den Strafraum, ein Kopfinger Verteidiger rutschte aus und bekam den Ball an die Hand, Schiedsrichter Skenderovic zögerte nicht lange und zeigte auf den Punkt - Routinier Bence Kalmar bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter. Danach verlief das Spiel ausgeglichen, sodass es bis zur Pause beim 0:1 blieb.

Resanovic trifft zur Vorentscheidung - Union nur noch zu zehnt

Die Schimak-Elf hatte sich für den zweiten Durchgang viel vorgenommen, doch fünf Minuten nach Wiederbeginn fiel in der Gahleitner-Arena die Vorentscheidung - nach einer erneuten Kettl-Flanke stellte Dejan Resanovic auf 0:2. Fortan hatte der Tabellenführer Spiel und Gegner fest im Griff und dominierte das Geschehen. Nach 65 Minuten waren die Hausherren nur noch zu zehnt, als der kurz zuvor verwarnte Valentin Kramer nach einem Foul erneut Gelb sah und mit der Ampelkarte vom Platz flog. Zehn Minuten später traf die dezimierte Union ins Schwarze, der Ball zappelte jedoch im eigenen Gehäuse - nach einem Gestochere bugsierte der eingewechselte Philipp Jell den Ball ins eigene Tor. In Minute 80 krönte der beste Lambrechtener seine starke Leistung mit einem Treffer, als Kettl mit einem feinen Lupfer über Union-Schlussmann Maximilian Sageder den Ball zum 0:4-Endstand ins lange Eck setzte.

Marcel Fischer, Sportlicher Leiter SV Lambrechten:

"Nach anfänglichen Problemen konnten wir einen ebenso überzeugenden wie verdienten Sieg feiern und waren über 60, 70 Minuten die bessere Mannschaft. Wir sind seit geraumer Zeit ausgezeichnet unterwegs und wollen den sensationellen Lauf so lange wie möglich fortsetzen. Am kommenden Wochenende ist St. Roman unser nächster Gegner, ehe der Kracher gegen die ebenfalls noch verlustpunktfreien Natternbacher auf dem Programm steht".