Turbulentes "Sechs-Punkte-Spiel" in Rainbach/I. mit drei Toren und zwei Mal Rot

In der siebenten Runde der 1. Klasse Nord-West kam es zum überaus interessanten Kräftemessen zwischen der Union CAB Rainbach/I. und der Union R&R Web Neukirchen/Walde. Im Duell zwischen dem Vorletzten und dem Tabellenzwölften ging es am Samstagnachmittag um "big points". Mit einem Doppelschlag in Halbzeit eins legte die Heimelf um Spielertrainer Gerald Puttinger den Grundstein zu einem wichtigen "Dreier", behielt in diesem "Sechs-Punkte-Spiel" mit 2:1 die Oberhand und feierte den zweiten Heimsieg in Folge. Die Neukirchener hingegen mussten im vierten Auswärtspiel die vierte Niederlage einstecken und zogen in dieser Saison - ebenso wie Schlusslicht Schärding - zum bereits fünften Mal den Kürzeren.

Rainbacher Doppelschlag

Sechs Tage nach einem 4:0-Erfolg gegen Sigharting gestalteten die Gäste das Spiel zunächst ausgeglichen, die Neukirchener agierten zumeist aber mit hohen Bällen und konnten mit diesem Rezept kaum Torgefahr ausstrahlen. Nachdem Florian Raidl bei der besten Chance der Hausherren am starken Gästegoalie Dominik Dornetshuber gescheitert war, hatte das 17-jährige Rainbacher Talent sein Visier Mitte der ersten Halbzeit perfekt justiert - der Jung-Kicker nickte eine Flanke von Daniel Vesely ein. Vier Minuten später durften die heimischen Fans unter den rund 150 Besuchern schon wieder jubeln, als Svetozar Nikolov aus 20 Metern abzog und Petr Podkul den Ball ins Tor lenkte. Nach dem Doppelschlag hatte die Puttinger-Elf das Geschehen auf der Sportanlage Kirchenwirt im Griff und brachte die komfortable 2:0-Führung ohne Probleme in die Pause.

Liebl und Fekete fliegen mit Rot vom Platz

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hainbuchner starteten die Hausherren gut in die zweite Halbzeit und hatten zwei Mal die Chance zur Entscheidung. Doch sowohl Vesely, als auch Raidl scheiterten in aussichtsreicher Position am ausgezeichneten Neukirchener Schlussmann. Mitte des zweiten Durchgangs wurde es dann turbulent, als nach einem Foul von Stefan Liebl Neukirchens Adam Fekete nachtrat und sich Liebl zu einer Tätlichkeit hinreißen ließ. Der Unparteiische zögerte nicht lange und stellte die beiden Streithähne mit Rot vom Platz.

Hubert macht Spiel wieder spannend

Kurz danach war die Gästeelf von Coach Eduard König zurück im Spiel, als Maximilian Huber nach einem langen Ball und einem Gestochere freistehend zum Schuss kam und auf 2:1 stellte. Danach setzten die Neukirchener alle Hebel in Bewegung, das Blatt zu wenden, doch die von Spielertrainer Puttinger und Valentin Wallisch gut organisierte Defensive der Heimischen ließ nicht viel zu. In Minute 93 hatten die Gäste den Torschrei schon auf den Lippen, als der Ball nach einem Corner immer länger wurde, doch der auf der Linie postierte Wallisch klärte die brenzlige Situation mit einem Kopfball. Kurz danach war Schluss und der zweite Rainbacher Heimsieg in Folge amtlich.

Gerald Puttinger, Spielertrainer Union Rainbach/I.:

"Der Sieg war hochverdient, aufgrund der mangelnden Chancenverwertung mussten wir um den Dreier aber bis zum Schluss zittern. Mit diesem wichtigen Sieg konnten wir uns etwas Luft verschaffen, in Freinberg und gegen Prambachkirchen warten auf uns aber die nächsten Sechs-Punkte-Spiele".