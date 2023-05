SPG Sigharting/Andorf 1b fährt trotz Chancenwucher wichtigen "Dreier" ein

Details Montag, 01. Mai 2023 11:32

In der 1. Klasse Nord-West stand am 20. Spieltag das Kräftemessen zwischen dem SV Freinberg und der SPG Sigharting/Andorf 1b auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem Neuntplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Eine Woche nach dem ersten Saisonsieg (in Münzkirchen) wollte der Nachzügler einen "Dreier" nachlegen und die Chance auf den Klassenerhalt wahren. Doch die Mannen von Neo-Trainer Mario Mitrovic, der im Herbst bei Landesliga-Absteiger Dorf/Pram tätig war, gingen im neunten Heimspiel zum achten Mal leer aus und müssen nach einer 1:2-Niederlage im Abstiegskampf auf ein Wunder hoffen. Die Jöchtl-Elf hingegen behielt nach einem hauchdünnen 1:0-Erfolg im Hinspiel auch am Sonntagnachmittag knapp die Oberhand und setzte mit dem zweiten "Dreier" im Frühjahr einen Schritt in die richtige Richtung.

Starke Jöchtl-Elf mit komfortabler 2:0-Führung

Obwohl sich bei den Hausherren das Fehlen von Nicolas Husensky, der in der Winterpause von Landesligist Esternberg zum SVF gwechselt war, negativ bemerkbar machte, entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Nach rund zehn Minuten nahm die Spielgemeinschaft zusehends das Heft in die Hand, ging konzentriert ans Werk und war fortan das klar bessere Team. In Minute 18 schlugen die Gäste aus ihrer Überlegenheit Kapital, als Tolga Celepci nach einem feinen Lochpass SVF-Schlussmann Patrick Kasbauer umkurvte und auf 1:0 stellte. Mit der Führung im Rücken dominierte das Team von Coach Bernhard Jöchtl das Geschehen und stellte zehn Minuten später die Weichen auf Sieg. Nach einer sehenswerten Kombination mit Edin Ibrahimovic traf Valentin Berghammer zum 0:2. Danach erarbeiteten sich die Gäste Chancen im Minutentakt, gingen mit ihren Möglichkeiten zum Teil aber fahrlässig um. Moritz Kittl lieferte eine ausgezeichnete Performance ab, das 20-jährige Sighartinger Eigengewächs brachte den Ball in aussichtsreicher Position aber mehrmals nicht im Freinberger Kasten unter.

Poucek bringt Schlusslicht zurück ins Spiel

Auch nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Loher wusste die SPG zu gefallen und startete gut in den zweiten Durchgang. In Minute 57 durfte der Tabellenletzte jedoch auf die Wende hoffen. Nach einem Angriff der Mitrovic-Elf über die linke Seite und einem Pass in den Rückraum, zog Josef Poucek an der Strafraumgrenze ab, der Ball wurde abgelenkt und schlug im Sighartinger Gehäuse ein. Auch wenn die Freinberger um den Ausgleich bemüht waren, verzeichneten die Gäste die klar besseren Einschussgelegenheiten, die Jöchtl-Elf betrieb aber auch in Halbzeit zwei Chancenwucher. Der starke Kittl konnte die eine oder andere Möglichkeit nicht nutzen, der Spielgemeinschaft fehlte aber auch das nötige Glück, denn drei Mal klatschte die Kugel ans Aluminium. Zudem wurde ein Berghammer-Treffer aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Das Match blieb bis zum Schluss spannend, der Nachzügler konnte das Ruder aber nicht herumreißen und musste sich mit 1:2 geschlagen geben.

Bernhard Jöchtl, Trainer SPG Sigharting/Andorf 1b:

"Nach dem Freinberger Sieg in der Vorwoche war uns die Schwere der Aufgabe bewusst, meine Mannschaft hat aber eine starke Performance abgeliefert und war in den gesamten 90 Minuten weitgehend das klar bessere Team. Wir hätten das Spiel schon vor der Pause entscheiden können, haben mit dem Chancenwucher uns das Leben aber selbst schwer gemacht und mussten um den Sieg bis zum Schluss zittern. Da die Liga ungemein eng und ausgeglichen ist und die Abstiegszone mit Rang fünf beginnt, konnten wir drei ungemein wichtige Punkte einfahren".

